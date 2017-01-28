Başbakan Binali Yıldırım ve İngiltere Başbakanı Theresa May Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Binali Yıldırım ile İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir araya geldi. Çankaya Köşkü'ndeki görüşmesi sonrası iki lideri ortak basın toplantısı düzenledi.



Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından önemli başlıklar şöyle:



İkili ilişkilerimizi etraflıca konuşma imkanı bulduk. Bilgi alışverişi konularında gayret göstereceğiz. İngiltere ile yeni bir savaş uçağı projesi üzerinde çalışacağız.





Terörün günümüzde önemli tehditlerden birisi olduğunu göz önüne aldığımızda havaalanlarının güvenliği, havaalanlarına gelen giden yolcuların terörle bağlantısının olup olmadığı veya terörist ataklara karşı gerekli emniyet tedbirlerinin eksiksiz alındığının teyit edilmesi amacıyla karşılıklı havaalanlarının güvenliği konusunda her iki ülkenin sivil havacılık idareleri birlikte çalışacaklar. 2017 yılı boyunca birtakım tatbikatları gerçekleştirecekler

Başbakan Yıldırım: İkili ilişkileri ele aldık



Teröre karşı daha fazla işbirliği yapmamız konusunda mutabık kaldık. 15 Temmuz darbe girişiminin asıl aktörü konumunda olan Fetullah Gülen Terör Örgütü'nün bütün dünyada olduğu gibi İngiltere'de de bilinen faaliyetleri var. Bu faaliyetler konusunda kendisine bilgi aktarma fırsatımız oldu. Bu suç örgütünün uzantılarına hukukun içerisinde gereğinin yapılmasını da Sayın Başbakan'dan talep ettik.





Türkiye-İngiltere ilişkilerinin Avrupa Birliği'nden bağımsız olarak nasıl geliştirileceği yönünde bir çalışma başlatılmasına karar verdik. Bu çalışma, çıkış süreciyle eş zamanlı yürüyecek. Çıkış tamamen gerçekleştiğinde de İngiltere ile Türkiye arasında serbest ticaret anlaşması imzalanması için ilgili bakanlar karşılıklı çalışmalarını sürdürecekler.

Başbakan Yıldırım ve May'den ortak açıklama



Kıbrıs'ta çözüm her iki toplumun beklentilerini karşılamalı, adil olmalı, iki kesimliliğe dayanmalı ve kalıcı olmalıdır. Bu konuda garantör devletlerden Birleşik Krallık ve Türkiye olarak en fazla memnun olacak bizleriz.





İngiltere Başbakanı May'in konuşmasından satır başları şöyle:



Türkiye ile İngiltere arasında yeni işbirliği için diyalog başlattık.