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Başbakan Yıldırım'dan AB esprisi

  • Giriş Tarihi: 28.1.2017 20:57
Başbakan Yıldırım'dan AB esprisi
Başbakan Yıldırım'dan AB esprisi

Başbakan , bir gazetecinin Avrupa Birliği'yle ilgili sorusuna "giren de pişman girmeyen de pişman" cevabıyla İngiltere Başbakanı ve salondakileri güldürdü.

ile 'in ortak basın toplantısında Başbakan Yıldırım'ın esprili yanıtı hem İngiliz Başbakanı hem de salondakileri güldürdü.

"GİREN DE PİŞMAN GİRMEYEN DE PİŞMAN"

Salonda bulunan gazetecilerden May'e yönelik gelen "uzun yıllardır AB'de olan ve çıkmak isteyen bir ülkenin Başbakan'ı olarak uzun yıllardır AB'ye girmeye çalışan bir ülkenin Başbakan'ına ne tavsiyeleriniz olur" sorusuna May cevap verdikten sonra Binali Yıldırım'ın "Giren de pişman girmeyen de" cevabı hem May'i hem de salondakileri güldürdü.