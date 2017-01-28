BBC muhabirinden göz göre göre Beştepe yalanı

Resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Ankara'da olan İngiltere Başbakanı Theresa May'in ziyaretini izleyen BBC muhabiri Laura Kuenssberg attığı twitle adeta rezil oldu. Paylaştığı fotoğrafta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi için "Bunların hepsi altın" diyen BBC muhabirine, İbrahim Kalın'dan tokat gibi cevap geldi.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in Ankara ziyaretini izleyen BBC muhabiri Laura Kuenssberg'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile ilgili attığı twitler ortalığı karıştırdı.

İNGİLİZ GAZETECİDEN KÜSTAH TWİT

Kuenssberg'in Külliye'nin asansörlerinin fotoğrafını çekerek "Bunların hepsi altın" diye yazmasına sosyal medyadan tepki yağdı.

İBRAHİM KALIN'DAN TOKAT GİBİ CEVAP

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çok fazla altın olduğu iddiasını sosyal medyadan paylaşan BBC muhabiri Laura Kuenssberg'a Twitter hesabından, "Bunların hiçbiri altın değil. Yaptıkların sadece gazeteciliğinin düşük kalitesini gösteriyor." ifadesiyle yanıt verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, bugün İngiltere Başbakanı Theresa May'in ziyaretini takip etmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelerek basın toplantılarının yapıldığı salonda çektiği fotoğrafı, "Erdoğan'ın sarayındayım. Çok fazla altın var." mesajıyla sosyal medyada paylaşan BBC muhabiri Laura Kuenssberg'e Twitter hesabından cevap verdi.

"BBC muhabiri Kuenssberg Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde altın olduğuna dair bir dizi yalan söylüyor." ifadesini kullanan Kalın, "Bunların hiçbiri altın değil. Yaptıkların sadece gazeteciliğinin düşük kalitesini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Sabah.com.tr