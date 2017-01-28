CHP PM üyesi skandal paylaşımlar

CHP PM üyesi Sera Kadıgil sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar büyük tepkilere neden oldu. Kadıgil paylaşımlarında ezan ve şehitler için şok sözler sarfediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi Sera Kadıgil, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti



EZAN VE ŞEHİTLER İÇİN ŞOK SÖZLER

Kadıgil'in İstiklal Marşı'ndaki dizelere atıfta bulunarak; ezanlar için söylediği sözler, "şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı üzerinden şehitlere yaptığı saygısızlık içeren paylaşımları kamuoyunun tepkisini çekiyor.



KİN VE NEFRET KUSTU

CHP Parti Meclisi Üyesi hukukçu Sera Kadıgil attığı tweetlerle adeta kin ve nefret kustu.

Sera Kadıgil attığı skandal tweetler sonrası gelen tepkiler üzerine hesabını korumaya alıp tweetlerini sildi.

Sera Kadıgil tweetlerini sildikten sonra hesabını geri açtı.



İŞTE O PAYLAŞIMLAR



