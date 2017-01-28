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, İngiltere Başbakanı May'i kabul etti

AA
  • Giriş Tarihi: 28.1.2017 14:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı May'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı May'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen İngiltere Başbakanı 'i Cumhurbaşkanlığı si'nde kabul etti.

İngiltere Başbakanı , resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

Esenboğa Havalimanı'na saat 11.05'te inen İngiltere Başbakanı, Anıtkabir'i ziyaret etti.

May, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmek üzere Cumhurbaşkanlığı si'ne geldi.

, İngiltere Başbakanı May'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Başbakan Binalı Yıldırım tarafından da Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşılanacak May, düzenlenecek ortak basın toplantısının ardından onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak.