Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Theresa May ortak basın toplantısı düzenledi

Görüşmelerinin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında, İngiltere Başbakanı May ve Cumhurbaşkanı Erdoğan iki ülke ilişkilerinin daha ileri bir noktaya taşınmasına vurgu yaptı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı May'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Erdoğan ve May, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

BUNDAN SONRAKİ SÜREÇ FARKLI OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Bundan sonraki süreç İngitere ve Türkiye arasında çok daha farklı bir konuma gelecek. Ekonomik alanda 15,6 milyar dolar seviyesine çıkan ticari hacmimizi 20 milyar dolara çıkarmayı kendilerine teklif ettim. Stratejik ortaklık konusunda attığımız adımın her iki ülke arasında aksamadan devam etmesine gerek Bakanlar, gerekse Başbakanlar seviyesinde gerçekleşeceği konusunda mutabık kaldık. Bir diğer önemli konuda özellikle enerji alanında iş birlikleri yapmamız mümkün. Bunları konuştuk" dedi.

İngiltere Başbakanı Theresa May ve Erdoğan ortak basın toplantısı düzenledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti:

"BUNDAN SONRAKİ SÜREÇ FARKLI OLACAK"

Bu görüşmemizde gerek siyasi gerek askeri gerek ticari gerek kültürel bütün bölgesel sorunları, terörle mücadele konusunu ele alma fırsatını bulduk. Türkiye-İngiltere zaten müşterek hareket edebilen iki ülke. İki NATO ülkesi olarak sürekli dayanışma halindeyiz. Bundan sonraki süreçte de neler yapabileceğimizi, savunma sanayinde ne gibi adımlar atabileceğimizi konuştuk. TF-X Proje çalışmasında atılacak adım çok önemli. İHA'larla ilgili atılacak adımlar ele alındı. Türkiye ile İngiltere arasında, bundan sonraki süreç çok daha farklı bir konuma gidecektir.

"SAYIN BAŞBAKAN'DA BU AZMİ GÖRDÜM"

Buradaki kararlılık bizleri özellikle mutlu etmiştir. Bir diğer adım bir Türk firmasının İngiltere'de gerçekten çok çok önemli bir ihaleyi kazanmak suretiyle orada botlar yapacak olması önemli bir gelişme. Aynı zamanda Türk firmalarının İngiltere piyasasına girmiş olması sevindirici ve bundan sonraki süreçte İngiltere'nin Türkiye'deki yatırımları bizleri ciddi manada tabi ki mutlu edecektir. Ben, Sayın Başbakan'da bu azmi, bu kararlılığı gördüm, bunu da özellikle ifade etmek istiyorum.

"FARKLI BİR KONSEPTE OTURTALIM İSTİYORUZ"

Bölgede Suriye, Irak, bu konu Türkiye-İngiltere arasında büyük önem ifade ediyor. Koalisyon güçleriyle Türkiye'nin işbirliğini bundan sonraki süreçte çok daha farklı bir konsepte oturtalım istiyoruz. Bu konuları aramızda görüştük. Astana sürecini değerlendirme imkanımız oldu ve şimdi tabi Cenevre süreci var. Cenevre sürecini aramızda konuştuk. Bir başka tabi önemli adım özellikle de Somali meselesi.

Bir diğer görüştüğümüz konu, Kıbrıs konusu. Ne gibi adımlar atabiliriz, bunları aramızda görüştük. Gerek çalışma yemeğinde gerek ikili görüşmede attığımız adımlardan haz duydum. Sürekli olarak istihbarat ve savunma teşkilatlarımızın birbirleriyle görüşmeleriyle bu sürecin hızlanacağına inanıyorum.

"İLİŞKİLERİMİZİ DAHA İLERİ TAŞIMALIYIZ"

İngiltere Başbakanı May ise konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a daveti için teşekkür ederek başladı. Yapılan görüşmelerin son derece faydalı olduğunu söyleyen May, Türkiye'nin birleşik Krallık'ın en eski dostlarından bir tanesi olduğunu belirterek, "İlişkilerimizin tarihine baktığımızda 400 yılı aşkın bir tarihten bahsediyoruz. Dolayısıyla gelecekte de yapabileceğimiz çok sayıda şey vardır. Bu köklü ilişkinin üzerine yeni aşamalar koymak isteriz" dedi.

İngiltere Başbakanı May açıklamasında; "Kıbrıs konusunu ele aldık. Suriye konusunda DEAŞ'a karşı birlikte iş birliğimiz söz konusu. Çalışmalarımızı sivil havacılık alanında geliştirmek istiyoruz. İkimizde mevcut ilişkileri daha ileri götürmek arzusundayız. Ortak çalışma grubunu oluşturacağız. Bu görüşmeler esnasında en önemli nokta şu: Türkiye ve Birleşik Krallık ilişkilerini çok daha ileri düzeye taşımalıdır" şeklinde konuştu.