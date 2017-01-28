Danimarka ve Fransa’dan tarihi karar

Fransa Anayasa Mahkemesi, sözde Ermeni soykırımının inkarına yönelik ceza yasasını dün ikinci kez iptal etti. Mahkeme'nin kararında "bazı suçların reddinin suç sayılmasına" ilişkin yasanın ilgili hükmünün iptal edildiği belirtildi. Bu karar, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını da kapsıyor. Fransa Senatosu Ekim 2016'da, iddiaları inkar edenlerin cezlandırılmasını öngören yasa tasarısını kabul etmişti. Mahkeme kararında "Yasa ifade özgürlüğünün uygulanmasına gereksiz ve orantısız bir saldırıdır, dolayısıyla da anayasaya aykırıdır" ifadeleri kullanıldı. Fransa'da Nicolas Sarkozy'nin cumhurbaşkanlığı döneminde kabul edilen benzer bir yasa da Anayasa Mahkemesi'nce "ifade hürriyetini sınırlandırdığı" gerekçesiyle iptal edilmişti. Danimarka Meclisi de 1915 oalaylarına ilişkin görüşmesinde "tarihi meselelere ilişkin anlaşmazlıkların çözüm yerinin parlamentolar ve hükümetler olmadığı" yönünde karar aldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Danimarka'nın aldığı kararın çok anlamlı olduğunu belirterek "Bu tarihi suiistimal etmek isteyenlere esasen çok güzel bir cevap" dedi. Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada kararlarla ilgili "Önemli bir hukuki kazanım" ifadesini kullandı.