FETÖ'cü alçak Cemal Bulut'un HTS sinyali Metina kampından

PKK'nın ele başlarına FETÖ'den aldığı ve terörle mücadelede kullanılan stratejileri, kozmik bilgileri, istihbarat çalışmalarına ilişkin önemli belgeler ile PKK'nın içine sızmış MİT ve emniyet mensuplarının listesini veren FETÖ'cü alçak Cemal Bulut ifadesinde tüm bunları inkar etmişti. Ancak, FETÖ'cü hainin HTS sinyaline PKK'nın Metina kampında ulaşıldı.

Bursa'daki FETÖ operasyonunda, terör örgütü PKK'ya sızan emniyet ve MİT görevlilerinin listesini terör örgütü yöneticilerine veren "eğitim imamı" Cemal Bulut tutuklandı. Bulut ifadesinde örgütün 'her şeyi inkar edin' talimatına uyduğu öğrenildi. FETÖ'nün doğu illerindeki eğitim kurumlarında bir süre görev yapan ve örgüt hiyerarşisi içerisinde hızla yükselerek sözde "Türkiye eğitim imamı" görevine getirildiği ve en son Kaynak Holding'te İK müdürü olan Bulut'un ifadesine ulaşıldı.

HTS KAYITLARI METİNA'DAN

Akşam gazetesinin haberine göre, Bulut FETÖ'nün PKK ve K. Irak imamı Talip Büyük'ün Işık Okulları'nın Yönetim Kurulu Başkanı olduğunu ve okulun ihtiyaçlarını Kaynak Holding'ten aldıkları için görüştüklerini anlatı. Büyük ile K. Irak'ta ürün memnuniyeti için 2013-2014'te görüştüğünü ancak PKK ile hiç görüşmediğini söyleyen Bulut'un HTS kayıtları ifadesini yalanladı. Çünkü Bulut ile Büyük'ün o tarihlerdeki sinyali Metina'dan çıktı.

HOBİ OLSUN DİYE YÜKLEMİŞ

Amerika'ya yaptığı gezide FETÖ'nün elebaşı Gülen'i ziyaret ettiğini ve toplantılarına katıldığını kabul eden Bulut, örgüt üyeliğini inkar etti. Bulut, ByLock'la ilgili soruya ise "ByLock'u kısa süre kullandım. Meraktan yükledim" yanıtını verdi. Bank Asya'da hesabı olmadığını söyleyen Bulut'un banka kayıtlarında 1 milyon 200 bin TL'nin üzerinde parasının olduğu tespit edildi.

HİMMET DE GÖNDERMİŞ

Bulut'un ticari faaliyet bahanesiyle Metina'ya gidip PKK'nın ele başlarına FETÖ'den aldığı ve terörle mücadelede kullanılan stratejileri, kozmik bilgileri, istihbarat çalışmalarına ilişkin önemli belgeler ile PKK'nın içine sızmış MİT ve emniyet mensuplarının listesini verdikleri ortaya çıktı. Terör örgütüne para yardımında bulundukları ve işbirliği yapma görüşmelerinde bulundukları belirlendi.