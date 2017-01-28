Güney Afrika’ya hainleri anlattı

Güney Afrika'nın yürütme başkenti Pretoria'da düzenlenen "Türkiye ve Güney Afrika'nın Bölgedeki Gücü ve Küresel Sorumlulukları" adlı konferansta terör örgütü FETÖ anlatıldı. Güney Afrika merkezli Afrika ve Orta-Doğu Araştırma Merkezi (AMEC) ile Al Sharq Forumunun organize ettiği konferansta konuşan AK Parti Ankara Milletvekili Ertan Aydın bazı kesimlerin hala darbe girişiminin arkasında FETÖ elebaşı Gülen'in olmadığını savunduğunu hatırlatarak "Batı medyası kendi kendini marjinalleştirmiyor, aynı zamanda Türkiye'deki komplo teorilerini de destekliyor" dedi. Gülen'in yüz binlerce takipçisinin, emniyet, yargı ve istihbarat teşkilatları, eğitim sektörü, medya ve askeri kurumlarda kamu görevlisi olarak Türkiye Cumhuriyeti ve halkına hizmet ettiklerini ileri sürdüklerini anımsatan Aydın, "Türk demokrasisinin kazandığı FETÖ'ye karşı zaferin, Afrika halkına olan bağlılığımızı ve dostluğumuzu artıracağını vurgulamak isterim." sözleriyle ülke yetkililerini bu örgüte karşı uyardı. Güney Afrika'nın FETÖ elebaşısının ABD'den kaçma planındaki ülkelerden bir olduğu ortaya çıkmıştı.