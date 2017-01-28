HDP'li iki vekil gözaltına alındı

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ile HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya gözaltına alındı.

HDP'li iki milletvekili terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Diyarbakır'da yürütülmekte olan bir terör soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Diyarbakır'da polis tarafından gözaltına alındı.Beştaş, Diyarbakır Adliyesi'ne çıkarıldı.

HÜDA KAYA AFYONKARAHİSAR'DA GÖZALTINA ALINDI

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Diyarbakırda'ki bir dava kapsamında tatil yaptığı Afyonkarahisar'da gözaltına alındı.

HDP Milletvekili Hüda Kaya, tatil yaptığı 5 yıldızlı termal otelde, saat 00.30 sıralarında İzmir ve Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüklerine bağlı polis ekiplerince gözaltına alındı. Kaya'nın gözaltına alındığını HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım, Twitter hesabından duyurdu.

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen de Twitter hesabından paylaştığı mesaj ile Kaya'nın Diyarbakır'daki bir davadan dolayı Afyonkarahisar'da gözaltına alındığını belirtti.

HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir ise yine sosyal meyda hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Kaya'nın önce İzmir'e, ardından Diyarbakır'a götürüleceğini öğrendiklerini açıkladı.

DAHA ÖNCE DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Hüda Kaya mahkemenin zorla getirme kararı uyarınca 8 Aralık 2016'da da gözaltına alınmıştı.