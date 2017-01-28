İngiltere Başbakanı Theresa May ve Erdoğan ortak basın toplantısı düzenledi.

Görüşmelerinin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında, İngiltere Başbakanı May ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ve iki ülke ilişkilerinin daha ileri bir noktaya taşınmasına vurgu yaptı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı May'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Erdoğan ve May, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

BUNDAN SONRAKİ SÜREÇ FARKLI OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Bundan sonraki süreç İngitere ve Türkiye arasında çok daha farklı bir konuma gelecek. Ekonomik alanda 15,6 milyar dolar seviyesine çıkan ticari hacmimizi 20 milyar dolara çıkarmayı kendilerine teklif ettim. Stratejik ortaklık konusunda attığımız adımın her iki ülke arasında aksamadan devam etmesine gerek Bakanlar, gerekse Başbakanlar seviyesinde gerçekleşeceği konusunda mutabık kaldık. Bir diğer önemli konuda özellikle enerji alanında iş birlikleri yapmamız mümkün. Bunları konuştuk" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti:

"DAHA FARKLI BİR KONSEPTE OTURTALIM İSTİYORUZ"

Bir diğer adım bir Türk firmasının İngiltere'de önemli bir ihale kazanması. Bu önemli bir gelişme. Bundan sonraki süreçte İngiltere'nin Türkiye'deki yatırımları önemli. Sayın Başbakan'da bu azmi gördüm.

Bölgede Suriye, Irak, bu konu Türkiye-İngiltere arasında büyük önem ifade ediyor. Koalisyon güçleriyle Türkiye'nin işbirliğini bundan sonraki süreçte çok daha farklı bir konsepte oturtalım istiyoruz. Bu konuları aramızda görüştük. Astana ve Cenevre konularını aramızda konuştuk.

Malum Kıbrıs konusu. Ne gibi adımlar atabiliriz, bunları aramızda görüştük. Gerek çalışma yemeğinde gerek ikili görüşmede attığımız adımlardan haz duydum. Sürekli olarak istihbarat ve savunma teşkilatlarımızın birbirleriyle görüşmeleriyle bu sürecin hızlanacağına inanıyorum.

"İLİŞKİLERİMİZİ DAHA İLERİ TAŞIMALIYIZ"

İngiltere Başbakanı May açıklamasında; "Kıbrıs konusunu göze aldık. Suriye konusunda DEAŞ'a karşı birlikte iş birliğimiz söz konusu. Çalışmalarımızı sivil havacılık alanında geliştirmek istiyoruz. İkimizde mevcut ilişkileri daha ileri götürmek arzusundayız. Ortak çalışma grubunu oluşturacağız. Bu görüşmeler esnasında en önemli nokta şu: Türkiye ve Birleşik Krallık ilişkilerini çok daha ileri düzeye taşımalıdır" şeklinde konuştu.