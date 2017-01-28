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Şike ve davasının eski hakimi Ekinci ye getirildi

DHA
  • Giriş Tarihi: 28.1.2017 11:19 Güncelleme Tarihi: 28.1.2017 11:26
Şike ve Odatv davasının eski hakimi Ekinci adliyeye getirildi
Şike ve Odatv davasının eski hakimi Ekinci adliyeye getirildi

Yalova'da yakalanan '' ve '' davalarının eski hakimi , Bakırköy si'ne getirildi.

Yalova'da yakalanan '' ve '' davalarının eski hakimi , Bakırköy si'ne getirildi. Dün Yalova'da gözaltına alınan ve geceyi Vatan'da bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde geçiren Mehmet Ekinci sabah saatlerinde Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi.

YALOVA'DA DÜN YAKALANMIŞTI

Hakkında üyeliğinden yakalama kararı bulunan Mehmet Ekinci, Yalova'da özel olarak oluşturulan polis ekibi tarafından dün yakalanmıştı. Mehmet Ekinci, Odatv ve Şike davasının görüldüğü İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin eski başkanıydı.