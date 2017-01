Son dakika: 81 ilde 50 bin polisle operasyon yapılıyor

81 ilde 50 bin 696 polisin katılımıyla huzur operasyonu yapılıyor. Operasyona 12 helikopter, 19 deniz aracı destek veriyor. Bugün İstanbul'da 5 bin polisle genel asayiş denetimi yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen ve merkezden de takip edilen uygulamaya; 81 ilde Asayiş, Terör, Çevik Kuvvet, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Trafik, Uyuşturucuyla Mücadele, Deniz ve Havacılık şubelerinden toplam 9 bin 31 ekipte görevli, 50 bin 696 personel yer alıyor.

Uygulamaya 13 helikopter, 19 deniz aracı ve 201 dedektör köpek de destek veriyor. Uygulama kapsamında, şehir giriş ve çıkışları dahil olmak üzere kent merkezlerinde, önceden tespit edilen 4 bin 967 sabit nokta da çalıntı araç ,şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması yapılıyor. Uygulamanın gece geç saatlere kadar süreceği belirtildi.

"Huzur Türkiye-2" uygulaması, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok Genel Müdür Yardımcıları ve ilgili Daire Başkanları tarafından Koordinasyon Merkezinden an be an takip ediliyor.