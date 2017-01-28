Son dakika haberi: FETÖ'cü hakim Mehmet Ekinci tutuklandı

Eski hakim Mehmet Ekinci, "örgüt üyeliği" ve "darbeye teşebbüs" gerekçeleriyle tutuklandı. Dün Yalova'da gözaltına alınan 'Futbolda şike' ve 'Odatv' davalarının eski hakimi Mehmet Ekinci, polisleri karşısında görünce, "Ben hakimim, bana dokunamazsınız" demişti.

Şike ve Odatv davasının eski hakimi Mehmet Ekinci, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklandı.

Yalova'da yakalanan 'Futbolda şike' ve 'Odatv' davalarının eski hakimi Mehmet Ekinci, Bakırköy Adliyesi'ne getirildi. Ekinci, ifadesinin ardından "örgüt üyeliği" ve "darbeye teşebbüs" gerekçeleriyle tutuklandı.

YALOVA'DA YAKALANMIŞTI

Hakkında FETÖ üyeliğinden yakalama kararı bulunan Mehmet Ekinci Yalova'da yakalanmış, polisleri karşısında görünce, "Ben hakimim, bana dokunamazsınız. Avukatımı istiyorum." demişti. Ekinci'nin tepkisine polisler de "O eskidendi. Şimdi terör örgütü soruşturmasından şüphelisiniz." şeklinde karşılık vermişti.