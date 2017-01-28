Teslim olup YPG vahşetini anlattı

Hainlerin gerçek yüzünü görüp güvenlik güçlerine teslim olan YPG’li anlattı: DEAŞ’a karşı YPG’ye katıldım, YPG’nin daha vahşi olduğunu anladıktan sonra kaçmaya karar verdim

DEAŞ'a karşı savaşmak için Suriye'ye giderek YPG'ye katılan Derman G., çatışmalı bölgelerde yaşadığı vahşete daha fazla dayanamayıp örgütten kaçarak geldiği memleketi Diyarbakır'da güvenlik güçlerine teslim oldu. İşte militanın anlattıkları:

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KÖPEKLERE YEDİRİYORLAR

PYD'nin üst düzey yöneticileri, dış ülkelerin verdiği yardımlarla lüks içinde yaşıyor. Ciplere binip özel korumalarla gezen bu kişiler çatışmaların olmadığı güvenli bölgelerde bulunuyor. Ön cepheye ise kurbanlık koyun gibi yeni katılanlar sürülüyor.

YPG'liler, öldürdükleri DEAŞ'lıların cesetlerini benzin dökerek yakıyordu.

Bazı cesetler ise başıboş dolaşan köpeklere yediriliyordu.

Çok sayıda köylüyü silah zoruyla gasp ederek evlerine girip kıymetli ziynet eşyalarını çalıyorlardı.

YPG'lilerin de onlardan farkı olmadığını anlayınca teslim olmaya karar verdim. Hakkında 10 yıl hapis talep edilen YPG militanı, eyleme karışmadığı, önemli itiraflarda bulunması, pişmanlık duyması nedeniyle etkin pişmanlıktan yararlandırıp serbest bırakıldı.

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