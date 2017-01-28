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Türk askeri Afrika yolunda

  • Giriş Tarihi: 28.1.2017
Türk askeri Afrika yolunda
Türk askeri Afrika yolunda

Gelibolu askeri gemisi Afrika'da gerçekleştirilecek deniz tatbikatına katılmak için demir aldı. TSK'dan yapılan açıklamaya göre Gelibolu firkateyni, Pakistan Deniz Kuvvetleri ev sahipliğinde icra edilecek Aman-17 ile ABD-Afrika Komutanlığı (AFRICOM) ev sahipliğinde icra edilecek Cutlass Expres-17 tatbikatlarına katılmak üzere, 22 Ocak'ta Marmaris'teki Aksaz Üssü'nden hareket etti. Geminin limandan ayrılışı esnasında aileler ve görevli personel tarafından uğurlama töreni icra edildi. Asker yakınlarının yaşadığı duygusal anlar ise objektiflerden kaçmadı.