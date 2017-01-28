‘Ülkeyi bölenlerle kol kola girdiler’

Başbakan Yıldırım: HDP ve CHP Meclis’te kol kolaydı. CHP ve HDP belli ki sokakta da ‘hayırcı’lar korosuna katılacaklar. Ey CHP! Ülkeyi bölenlerle kol kola girmek yakışır mı Atatürk’ün partisine Millet her şeyi görüyor.

Başbakan Binali Yıldırım Çankaya Köşkü'nde Gençdes Projesi'nin lansmanında yaptığı konuşmada gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Yıldırım, özetle şunları söyledi:



GENÇLERE DESTEK: Gençlere en büyük destek seçme hakkının 18 yaşa indirilmesi. Sonra dedik ki "Kardeşim seçmeye gelince buyurun gelin, seçin. Seçilmeye gelince sen daha gençsin, biraz daha bekle, 25 yaşına gel ondan sonra seçilirsin." Öyle iş olmaz. "Seçen, seçilir"' dedik ve kararı verdik. Memleketin kaderi üzerinde söz sahibi olacak. Eleştirenler apolitik denilen, göğsünü tanklara siper eden gençleri gördü. Gençler Türkiye için potansiyel tehlike olarak görüldü. Yok sayıldı, dikkate alınmadı. Biz birçok alanda engelleri kaldırdık. Milletimizin de anayasa değişikliğine vereceği onayla 18 yaşı dolduran gençler siyasetin içinde olacak. Oy verdiler ama aday olamadılar.



CHP'NİN KAFASI YAŞLANMIŞ: Ben anlamıyorum CHP neden karşı çıkıyor? Gençlerin CHP'ye zararı mı var? CHP'nin kafası yaşlanmış, CHP dünde kalmayı tercih ediyor. Dün dünde kaldı cancağızım; bugün yeni bir gün, yeni şeyler söylemek lazım. AK Parti yeni şeyler söyleyen ve yeni şeyler yapan bir iktidardır.



NE HALLERE DÜŞTÜN: Bu anayasa değişikliğini çok abartıyorlar; 'rejim değişiyor, memleket elden gidiyor' diyorlar. Kim söylüyor; HDP. Ayağını kaldırıyor, CHP basıyor. Biri ayağını kaldırıyor biri aynı yere basıyor. Meclis'te de bunu yaptılar, belli ki sokakta da kol kola hayırcılar korosuna katılacaklar. Ey CHP, ey Atatürk'ün partisi, ey milli şef İnönü'nün partisi ne hallere düştün. Ülkeyi bölenlerle kol kola girmek yakışır mı Atatürk'ün partisine. Millet her şeyi görüyor.



SEBEBİ CHP: Bu değişikliğin sebebi CHP'dir, 2007'de millet iradesine karşı çıktı, cumhurbaşkanı seçtirmedi icatlar ortaya koydu. Millet de 'ben seçiyorum' dedi. Yaptığımız iş yarım kalan işi tamamlamak. Olay bundan ibaret kimse abartmasın; ne rejim derdi var ne de Türkiye'nin bölünme kaygısı var. Aksine; ülke bütün mezhepleri meşrepleriyle daha çok kucaklaşacak.



HAKKARİLİ ÇOCUKLAR MEYDAN OKUYACAK

"2006'da Hakkâri'deyiz, sokakta sadece çocuklar var. Çocuklarla foto çektiriyoruz. Çocuklara "Fotoyu ne yapacağız" dedim; "Kolay bakanım e-postamız var gönderin" dedi. Bu teröristler ne halt ettiklerini görsünler. Bu gençlerin geleceğini karartamazsınız. İmkansızlıklarını istismar edebilirsiniz ama yarın bu ülkenin en vatansever insanı olacaklar. Sizlere meydan okuyacaklar."



GENÇLERİ GÜLDÜRDÜ

Başbakan Yıldırım, "İsterseniz şimdi resmi konuşmaya geçelim. Bunları okumayınca mutsuz oluyorlar. 'Bu kadar emek veriyoruz, gece yarılarına kadar hazırlıyoruz. Başbakan kafasına göre konuşuyor' diyorlar" dedi.



MAY'İN HEDEFİ TÜRKİYE İLE STRATEJİK İLİŞKİLER

İngiltere Başbakanı Theresa May Başbakan Binali Yıldırım'ın daveti üzerine bugün Ankara'ya geliyor. Ziyarette ikili ilişkiler yanında terörle mücadele, Kıbrıs görüşmeleri, AB ve bölgesel konuların ele alınacağı bildirildi. May'in Türkiye ziyareti "Brexit sonrası İngiltere'nin dünyada kendine yeni konum arayışı ve iki ülke stratejik ilişkilerinin geliştirilmesi hedefi" olarak yorumlanıyor. Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Merkezi Başkanı Sinan Ülgen, "İngiltere için Türkiye-AB modeli çok geçerli olacak" dedi.