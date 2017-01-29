2 milyonluk iletişim faturasını meclise ödeten vekile isyan!

CHP’li vekil Elif Doğan Türkmen'in, sadece telefonla konuşma ve seçmene gönderdiği mektupların faturası 2 milyon lira tuttu. Bedelini meclisin, yani milletin ödediği milyonluk faturayla ilgili CHP yönetiminin nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu iken CHP'li vekile sosyal medyada #KendiCebindenÖde etiketi ile büyük tepki geldi.

Tatile giren Meclis'te kulisler ilginç bir gelişme ile çalkalandı. Haberleşme giderlerini TBMM'nin karşıladığı Başkanlık Divanı üyelerinden birinin 2 milyon TL'lik faturası, Meclis'i karıştırdı.

İSİM HEMEN ORTAYA ÇIKTI

Divan üyeleri konuyu gündeme getirdi, ancak isim telaffuz edilmedi. Ancak, gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Sadece fatura ücreti üzerinden 'rekor' kıran vekilin CHP'li kâtip üye Elif Doğan Türkmen olduğu belirlendi.

"BEN HARCIYORUM AMA SORUMLUSU MECLİS" DEDİ!

CHP yönetiminin de konuyla ilgili harekete geçmesi ve söz konusu faturanın ödenmesinde rol alması gerektiği belirtildi. Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan CHP'li Türkmen, milyonluk faturadan haberinin olmadığını söyledi. Hatta, konuyla ilgili kendisinin hiçbir sorumluluğunun olmadığını iddia ederek, "TBMM yönetimi tarafından satın alınan, kaça alındığını bilmediğimiz, kullanımımıza sunulan bu hak ve hizmetlerin fahiş fiyatlarından sorumlu tutulması gereken kişinin ben olmadığını düşünüyorum." dedi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Durumun kamuoyuna yansımasından sonra CHP'li vekile tepki kısa sürede faturayı ödeyen milletten geldi. Sosyal medyada #KendiCebindenÖde etiketiyle TT olan CHP'li vekil ve faturası büyük tepki çekti.

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