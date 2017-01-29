Aramızdaki stratejik ortaklığı geliştireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aramızdaki stratejik ortaklık bundan sonraki süreçte de gelişerek devam edecek. Suriye, Irak ilişkilerimizde büyük önem ifade ediyor. Koalisyon güçleriyle işbirliğimizi çok daha farklı bir konsepte oturtalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren İngiltere Başbakanı Theresa May'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Başbaşa ve heyetler arası gerçekleşen görüşmelerin ardından Erdoğan ve May ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:



FARKLI BOYUTA TAŞINACAK: Gerek ekonomik gerek ticari gerek kültürel bütün bölgesel sorunları terörle mücadele konusunu ele aldık. Siyasi noktada zaten Türkiye ile İngiltere müşterek hareket etme kabiliyetine sahip. Askeri noktada iki NATO ülkesi olarak sürekli dayanışma halindeyiz. Bundan sonraki süreçte de neler yapabileceğimizi savunma sanayiinde ne gibi müşterek adımlar atılabileceğini görüştük. Bundan sonraki süreç inanıyorum ki Türkiye-İngiltere arasında çok daha farklı bir boyuta gelecektir.



STRATEJİK ORTAKLIK ARTACAK: Aramızda stratejik ortaklık konusunu, ki 2010 yılında bu adımı attık. Attığımız bu adımın bundan sonraki süreçte gelişerek devamı ve her iki ülke arasında aksamadan her yıl ne yaptık, ne yapıyoruz, ne yapacağız bunları her iki ülkenin yetkilileri gerek bakanlar ve başbakanlar düzeyinde sürdürülmesinin isabetli olacağına inanıyorum. Bu konuda da mutabık kaldık.

İngiltere Başbakanı Theresa May ve Erdoğan ortak basın toplantısı düzenledi

SAVUNMA ALANI: Türkiye ile İngiltere'nin özellikle enerji alanında ciddi işbirlikleri yapmasını konuştuk. Savunma sanayiinde işbirliğinde atılacak adımları görüşme imkanı bulduk. T-FX savaş uçağı noktasında da proje çalışmasında atılacak adım bugün çok çok önemli. Bütün bunların yanında İHA'larla atılacak adımları da görüştük. Buradaki kararlılık bizleri mutlu etmiştir. Bir Türk firmasının İngiltere'de çok önemli bir ihaleyi kazanarak botlar yapacak olması önemli bir gelişme. Türk firmalarının İngiltere piyasasına girmiş olması önemli. İngiltere'nin Türkiye'deki yatırımları bizleri ciddi anlamda mutlu edecektir.



FARKLI KONSEPT: Suriye, Irak, bu konu Türkiye-İngiltere arasında büyük önem ifade ediyor. Koalisyon güçleriyle Türkiye'nin işbirliğini bundan sonraki süreçte çok daha farklı bir konsepte oturtalım istiyoruz. Astana sürecini ve Cenevre sürecini konuştuk.



KIBRIS MESELESİ: Üç garantör ülke Türkiye, İngiltere ve Yunanistan olarak Kıbrıs'ta daha neler yapabiliriz değerlendirdik. Çalışma yemeğinde ve ikili görüşmede attığımız adımlardan haz duydum, bundan sonraki süreçte de başarının devamına inanıyorum. Gerek istihbarat gerek savunma teşkilatlarının birbirleri ile yapacakları görüşmelerle bu sürecin güçlenerek devam edeceğine inanıyorum.







'DEMOKRASİNİZE SAHİP ÇIKTINIZ'

İngiltere Başbakanı Theresa May ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları görüşmelerin son derece faydalı olduğunun altını çizerek şunları konuştu:



Türkiye, Birleşik Krallığın en eski dostlarından birisi. İlişkilerimizin tarihine baktığımızda 400 yılı aşkın bir tarihten bahsedebiliriz. Dolayısıyla gelecekte de yapabileceğimiz elbette çok şey vardır bu köklü ilişkilerin üzerine yeni aşamalar koymak isteriz.



15 Temmuz'da demokrasinize sahip çıktınız, büyük bir mücadele gösterdiniz. Türkiye'nin bu demokrasiyi şimdi de sürdürmesi, hukukun üstünlüğü ve uluslar arası insan hakları yükümlülüklerini yerine getirmesi ve bunlara devam etmesi çok çok önemli.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İNGİLTERE BAŞBAKANI MAY'İ KABUL ETTİ

Kıbrıs konusunda tabiî ki bir taahhüdümüz söz konusu. Bir çözüm bulunmasını arzuluyoruz. Suriye konusunda da DEAŞ'a karşı birlikte bir mücadelemiz söz konusu. Barış koşullarını orada oluşturmaya çalışıyoruz. Bununla birlikte yaptığımız çalışmaları sivil havacılık güvenliği üzerinde yoğunlaştırmak istiyoruz. Bir eğitim ve bilgi paylaşımı programının hemen devreye alınması ile bunu yapacağız.



Mevcut ilişkileri daha ileri taşımanın arzusu içindeyiz. Bunu da yaptığımız takdirde bunun her iki ülkenin çıkarına olacağına inanıyoruz. Her iki ülkeyi daha zengin ve müreffeh kılacağına inanıyoruz. Bir ortak çalışma grubunu da oluşturacağız ki ticaret ilişkilerimiz daha derinlemesine ele alınabilsin. Türkiye ve Birleşik Krallık mevcut ilişkilerini daha da ileriye taşımalıdır ki bu ilişkilerin köklü geçmişimizden bahsettim ki gelecekte de bunlardan istifade edebilelim.