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kırdığı potu farketti ama…

SABAH İNTERNET
  • Giriş Tarihi: 29.1.2017 12:38 Güncelleme Tarihi: 29.1.2017 13:03
Aslı Aydıntaşbaş kırdığı potu farketti ama…
Aslı Aydıntaşbaş kırdığı potu farketti ama…

Gezi eylemlerinde Taksim meydanından ülkesini yurtdışına şikayet etmesi ile bilinen Cumhuriyet Gazetesi yazarı kendisini komik duruma düşürecek bir attı. Aydıntaşbaş, kırdığı potun farkına varsa da paylaşımını kaldırmak için çok geç kaldı.

Cumhuriyet Yazar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ülkesinde 3,5 milyon mülteciye ev sahipliği ve hamilik yapılmasına rağmen Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun bir mülteci kızla çekilen fotoğrafını 'Başkan olacaksan böyle ol. Mültecilere kapısını açtı' cümlesiyle paylaştı.

3.5 MİLYON MÜLTECİ İÇİN 20 MİLYAR DOLAR HARCAMAYI KANADA MI YAPTI?

Paylaşımı fark edenlerin yoğun tepkisi sonrasında söz konusu i kaldırsa da Aydıntaşbaş'ın hesabına Türkiye'nin mülteciler için yaptıklarına ilişkin ders niteliğinde tweetler gelmeye devam ediyor.

İşte o tweet ve tepkilerden bazıları...