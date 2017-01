Başbakan Yardımcısı Kaynak: CHP'nin tarihi, diktatörlük tarihidir

BAŞBAKAN Yardımcısı Veysi Kaynak, TBMM'de kabul edilen anayasa değişikli paketiyle 'Diktatörlük geliyor' iftirasının atıldığını belirterek, "Diktatör arayanlar kendi tarihlerine bakmalılar. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi bir diktatörlük tarihidir. Şimdi övünüyor CHP'liler 'Çok partili hayatı biz getirdik.' Hayır, çok partili hayata siz engel oldunuz, iptal ettiniz. 1924'te CHP'den başka partiler var. Birçok parti var" dedi.

Veysi Kaynak, Kahramanmaraş'ta partisinin düzenlediği 'Üniak Akliselim ve Gençlik Teşkilatları' toplantısına katılarak gençlerle bir araya geldi. Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç ile ilçe belediye başkanları ve Ak Parti il ve ilçe yönetiminin de katıldığı toplantıda konuşan Kaynak, dünyada sürekli savaşlar yaşandığını söyledi. Bu savaşların zaman zaman bir devletin ordusuyla başka bir devleti işgal ederek zaman zaman da bir devlet ya da devletler grubunun aldığı ekonomik kararlarla bir başka devleti ekonomik olarak çökertmesiyle meydana geldiğini kaydetti.



'FİYAT DÜŞÜREREK PETROL ÜRETEN MÜSLÜMAN ÜLKELERİN EKONOMİLERİNİ ÇÖKERTTİLER'

Konuşmasında sık sık gençlere tavsiyelerde bulunan Kaynak, duydukları her olayı her haberi yorumlamalarını istedi. Kaynak, şöyle devam etti:

"Durup dururken dünyada ekonomik olarak bir küçülme yokken, dünyada üretim durmayıp sanayi çarkları dönerken, dünyada nüfus da artıyorken petrolün varil fiyatı 140 dolardan 20-25 dolara niye düştü? Gerçekten bir mana verebilen var mı? Yeni petrol kuyuları mı keşfedildi? Hayır. Petrolün yerine başka bir enerji kaynağı mı keşfedildi? Hayır. Dönüp bakıyorsunuz ki petrolün fiyatını düşürenler, Ortadoğu'da petrol üreten Müslüman ülkelerin ekonomilerini çökertmişler. Bizim kıblemizin olduğu Kabe'yi, Medine'yi Münevvere'yi içinde barındıran Suudi Arabistan, gerçekten büyük bir ekonomik krizle boğuşuyor. Niye? Tek gelir kaynağı petrol. Onunla da yetinmediler bildiğiniz gibi 11 Eylül'de ABD'de hala failinin ve sebebinin kim olduğu, ne olduğu bilinmeyen Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kulelerini uçakla yıktılar. Zannediyorum 5 binden fazla insan öldü. Onun faturasını Suudi Arabistan'a kestiler. Ben bir hukukçuyum; böyle soyut, maddi delille, maddi vakayla delillendirilemeyen bir suç olamaz. Ama '11 Eylül saldırısının arkasında Suudi Arabistan olabilir' dediler ve kongreden de bir karar aldılar. Şimdi Suudi Arabistan'ın 700-800 trilyon dolar parasının akıbeti belirsiz."



'ŞİMDİKİ CUMHURBAŞKANI'NIN YETKİSİ, TRUMP'DA BİLE YOK'

Gençlere mecliste kabul edilen anayasa değişikliği paketinin neler içerdiğini de anlatan Veysi Kaynak, referandumda evet çıkması durumunda kamuoyunda konuşulduğunun aksine Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin azalacağını, mevcut sistemde hiçbir sorumluluğu olmayan Cumhurbaşkanı'nın artık sorumlu olacağını söyledi. Kaynak, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı mevcut sistemde 1980 ihtilalini yapan Kenan Evren'e göre dizayn edildiği için sayfalarca dolu yetkisi var. Şimdiki Cumhurbaşkanı'nın yetkileri inanın ki ABD Başkanı Trump'da yok, dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Ve sorumsuz bir Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı tek başına verdiği kararlardan dolayı yargılanamaz. Tek başına imza attığı o kararlar idari ve adli yargıya götürülemez. Cumhurbaşkanı o sebeple üçlü kararname imzalar, Bakan ve başbakan sorumlu olur. Bakanlar Kurulu kararı imzalar, Bakanlar Kurulu sorumlu olur. Asla bir sorumluluğu yoktur. Sadece tam tarifi yapılmamış vatan ihanet suçuyla yargılanabilir. Bunun içinde meclisin 4'te 3'le sevk edilmesi gerekiyor Yüce Divan'a. Vatan hainliği nedir, bir tarifi yok. Şimdi getirdiğimiz sistem Cumhurbaşkanı'nı normal Bakanlar gibi, Başbakan gibi, milletvekilleri gibi sorumlu hale getiriyor. Normal vatandaş gibi. Şu andaki sistemde, en olmayacak şeyi söyleyeyim Cumhurbaşkanı çıkarsa silahını, bir adamı alnından vursa ve öldürse yargılanamaz. Bu mu demokrasi? Bu sistem daha mı demokrat? Bizim getirmeye çalıştığımız diktatörlük bundan daha mı katı? Diktatör arayanlar kendi tarihlerine bakmalılar. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi bir diktatörlük tarihidir. Şimdi övünüyor CHP'liler 'Çok partili hayatı biz getirdik.' Hayır, çok partili hayata siz engel oldunuz, iptal ettiniz. 1946'da dayanamadığınız için, dünyanın 2'inci Dünya Savaşı'ndan sonra girdiği büyük ekonomik bunalım için mecbur kaldınız. 1924'te CHP'den başka partiler var. Birçok parti var. Serbest Fırka vardı, Kazım Karabekir'in kurduğu parti vardı. Tekrar ediyorum diktatör arayanlar CHP'nin tarihini iyi okumalı."



KONTEYNER KENTİ ZİYARET ETTİ

Veysi Kaynak, konuşmasının sonunda gençlerin sorularını yanıtladı. Kaynak daha sonra Suriyelilerin kaldığı konteyner kente geçti. Eşi Şule Kaynak, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ve eşi Ruhan Özkan'ın da eşlik ettiği ziyarette Kaynak, mülteci çocuklar tarafından çiçeklerle karşılandı. Dulkadiroğlu Kaymakamı ve Konteyner Kent Yöneticisi Mehmet Türköz'den brifing alan Veysi Kaynak, her zaman mültecilerin yanında olduklarını söyledi.



'TÜRK VATANDAŞI OLMAK İSTEYEN VAR MI?'

Veysi Kaynak daha sonra konteyner kentte kalan bazı Suriyeli aileleri ziyaret edip onlarla sohbet etti. Ardından halı sahaya geçen Kaynak, penaltı atışı yapıp Suriyeli futbol takımına çeşitli hediyeler verdi. Suriyelilerden oluşan futbol takımı ile Ak Parti Gençlik Kolları'ndan oluşan futbol takımı arasında oynanan dostluk maçının başlama vuruşunu da gerçekleştiren Kaynak, daha sonra sahanın kenarındaki Suriyelilere bir istekleri olup olmadığını sordu. Bir Suriyeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türk milletine minnettar oluklarını söyledi. Kaynak bunun üzerine, "Türk vatandaşı olmak isteyen var mı aranızda?" diye sordu. Suriyelilerin "Şeref duyarız" demesi üzerine Veysi Kaynak, "Peki ona çalışıyoruz ama biz bir yandan vatandaş olmak isteyenleri vatandaş yapmak, diğer yandan da vatanınızı emin bir şekilde sizlere teslim edilmesi için gayret ediyoruz" dedi.