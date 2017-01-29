FBI’dan sözleşmeli okul baskını

Amerikan Los Angeles Times gazetesinin haberine göre eğitim sisteminde FETÖ benzeri yapıların önüne geçmek için kolları sıvayan FBI Los Angeles'ta bir okula baskın düzenledi. Celerity Educational Group'un sözleşmeli okul ağında yer alan Los Angeles'taki eğitim kurumunda yapılan operasyonda dolandırıcılık ve mali suiistimal şüphesiyle bilgisayarlara incelenmek üzere el konuldu. Okula yönelik incelemeyi yapan ekip içinde ABD İç Güvenlik Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı yetkilileri de bulunuyor. Sözleşmeli okul organizasyonunun yeni okullar açmak için başvurusu reddedilirken, finansmanı ve karışık yönetim yapısıyla ilgili soru işaretleri ortaya çıktığı belirtildi. İddialara göre Celerity yöneticileri "bir okulun borcunu ödemek için başka bir okula borçlanmak, okulla ilgisi bulunmayan alanlardaki harcamalar, organizasyonun finansman yapısına farklı tüzel kişilikleri katmak gibi alışılmadık mali uygulamalar yapmakla suçlandı. Yetkililer okullarla ilgili merkezin dışında Celerity Küresel Kalkınma adlı kuruluşla ilgili soru işaretleri gündeme getirirken okullarla ilgili grubun başındaki yöneticinin bu ikinci yapı üzerinde de önemli finansal ve yönetimsel etkisi bulunduğu belirtildi. ABD'deki bazı FETÖ okulları da devlet fonlarını hortumladıkları ve vize usulsüzlükleri yapıldığı gerekçesiyle FBI tarafından mercek altına alınmıştı.

YİNE O TAKTİK

Celerity School yönetimi tıpkı FETÖ okulları gibi vakıf kurup ABD'den eğitim için alınan fonları hortumlamakla suçlanıyor.