Gölbaşı'nı vurun emri veren komutanlara şok!

Akıncı Üssünden “Vurun” talimatını veren komutanlar için 54’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişiminde en fazla şehidin verildiği Polis Özel Harekât ve Havacılık Dairesi başkanlıklarının bombalanmasına ilişkin soruşturmasını tamamladı. Hazırlanan fezleke, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Fezlekede, dönemin Akıncı Hava Üssü Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim ile Akıncı Filo Komutanı Hakan Karakuş'un da (Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ün damadı) aralarında bulunduğu bombalama talimatını veren şüphelilerin 54'er kez müebbet ve çeşitli suçlardan en az 1000'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi.

Habertürk'ün haberine göre Özel Harekât Daire Başkanlığı'nda biri imam 44 polisin şehit olmasına neden olan bombalama eylemini gerçekleştiren pilotlar Uğur Uzunoğlu ile Hüseyin Türk'ün 47 kez ağırlaştırılmış müebbet, Emniyet Havacılık Daire Başkanlığı'nda 7 polisi şehit eden pilotlar Mustafa Azimetli, Ekrem Aydoğdu, Mehmet Çetin Kaplan ve Ertan Koral'ın ise 10'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi.

Pilotlara ayrıca 1000'er yıla kadar ayrıca hapis cezası istendi. Şüphelilere, ölümlerine yol açtıkları her bir şehit için 1'er, ayrıca "Anayasa'yı ihlal", "hükümete ve yasama organına" karşı suçlardan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmiş oldu.

TELSİZDE 'ELİNİZE SAĞLIK' DEDİ

15 Temmuz'da, Üs Komutanı Hakan Evrim'in talimatı ile darbe girişimine katılması için hazırlanan uçaklara mühimmat yüklendiği belirtilen fezlekede, 141. Filo Komutanı Hakan Karakuş tarafından uçuş yapılacak ve vurulacak hedeflere ilişkin krokilerin pilotlara verildiği ifade edildi.

Pilotların seçiminin Mehmet Fatih Çavur tarafından yapıldığı anlatılan fezlekede, uçuşu gerçekleştiren pilotlara koordinatları ve atış talimatlarını Ahmet Özçetin ve Ahmet Tosun'un verdiği vurgulandı. Şüphelilerin, 15 Temmuz akşam saatlerinde üste iki ayrı toplantı yaptığı ve Hakan Karakuş'un darbe girişimi olduğunu katılımcılara bildirdiği anlatıldı. Hazırlanan fezlekede, uçakların iki noktayı vurduğu ana ilişkin telsiz konuşmalarına da yer verildi.

Emniyet Havacılık ve Özel Harekâtı havadan izleyen F-16 pilotları, hareketlilik gördüğünü belirterek, Akıncı Üssü'nde bulunan harekât merkezine "Vuralım mı?" diye soruyor. Hareket merkezinde bulunan Yüzbaşı Ahmet Tosun, "Vurabilirsiniz" karşılığını veriyor, atıştan sonra ise "Elinize sağlık" diyor.

EN BÜYÜK BOMBA

Darbecilerin kendilerini engellemek için harekete geçen Polis Özel Harekat'a karşı kullandığı mühimmat ihanetin boyutunu gözler önüne serdi. Mark 84 (MK-84) ABD yapımı. Mark 80 serisinin en büyüğü. Büyük binalara, fabrikalara, güç merkezlerine, köprülere, yer altı sığınaklarına ve uçak hangarlarına karşı kullanılıyor. F-16'ların mühimmatları arasındaki en büyük cephaneler arasında bulunuyor. 15.2 metre genişliğinde ve 11 metre derinliğinde bir krater oluşturabilen bombanın tahrip çapı da 336 metre.

47 MİLYON TL ZARAR

Her iki saldırıda kamu ve özel şahıslara ait mallara verilen zararlar da tespit edildi. Çok sayıda polisin aracının zarar gördüğü belirtilen fezlekede, Polis Akademisi Başkanlığı'nda 553 bin TL, Özel Harekât Daire Başkanlığı'nda 6 milyon 341 bin TL, Havacılık Dairesi Başkanlığı'nda ise 40 milyon TL zarar oluştuğu kaydedildi.