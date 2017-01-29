Hainlerin merkez üssü Yunanistan

FETÖ’cü 8 haini iade etmeyen Yunanistan’ın sicili kabarık: Komşu, Adalet Bakanlığı bombacıları Mehmet Yayla ve Hasan Biber ile Sabancı suikasti sanığı İsmail Akkol’un da aralarında olduğu 50 teröristi yıllardır koruyor

SON 10 YILDA TÜRKİYE'NİN İADESİNİ İSTEDİĞİ 50 TERÖRİSTE SAHİP ÇIKTILAR

FETÖ'cü darbecileri vermeyen Yunanistan'ın son 10 yıllık iade karnesi, bu ülkenin Türkiye aleyhine faaliyet gösteren her kesimden teröriste kalkan olduğunu gözler önüne serdi. Yunanistan, aralarında Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi talimatını verenin de yer aldığı 50 terörist için yapılan iade taleplerini reddetti. Yunanistan başta DHKP/C olmak üzere teröristleri himaye eden bir politika izledi. Bu durumun en somut göstergesi, DHKP/C'nin uzun yıllar kullandığı Lavrion kampları oldu. Terör örgütü bu kamplarda militanlarına eğitim verirken konu 2013'te o zaman Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Antonios Samaras görüşmesinde masaya yatırıldı. Türkiye'nin kararlı tutumunu gören Samaras zaten deşifre olmuş olan Lavrion kamplarının kapatılması talimatını verdi. Ancak bu kamplarda eğitim gören teröristler daha sonra farklı eylemlerde ortaya çıktı ve bunların Yunanistan'dan geldikleri belirlendi. Türkiye'nin istediği başta DHKP/C olmak üzere farklı örgütlerden bu teröristlerin örgütlere göre dağılımı şöyle: 6 DEV-SOL, 24 DHKP-C, 8 FETÖ, 1 Hizbullah, 1MLKP, 1 PKK ,1 THKP-C , 5 TKP-ML ve 3 diğer örgütler. İşte Yunanistan'ın iade taleplerini reddettiği isimler den bazıları ve katıldıkları, gerçekleştirdikleri eylemler:



MEHMET YAYLA VE HASAN BİBER: İki terörist, 2013'te Adalet Bakanlığı'na bombalı saldırı eylemini gerçekleştirdi ve Ak Parti Genel Merkezi'ne lav silahı ile saldırıyı düzenledi. Terörist Yayla ve Biber, bu eylemden sonra Hatay ve Suriye üzerinden Yunanistan'a kaçarken Sakız adası yakınlarında silah yüklü botla ele geçirildiler. Mehmet Yayla daha sonra İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesinin talimatını verdi. Yunanistan buna rağmen Yayla'yı iade etmedi. Terörist Mehmet Yayla'nın diğer kardeşi Bulut Yayla da ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne DHKP/C saldırısı döneminde Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı.



İSMAİL AKKOL: Özdemir Sabancı suikastı sanığı Akkol, Atina'da mühimmat da bulunan bir hücre evinde yakalanmasına rağmen Yunanistan bu terörist ile ilgili iade talebini reddetti. Akkol, Cengiz Bayır takma adıyla Yunanistan'da yaşamaya devam etti.



ECEVİT ŞANLI: ABD'nin Ankara'daki Büyükeelçiliği'ne 2013'te bombalı saldırı düzenleyen Ecevit Şanlı, Türkiye'nin uzun yıllar kapatılmasını istediği Lavrion kamplarından Ankara'ya geldi.





PKK ve PYD yandaşları yıllardır Atina sokaklarında özgürce terör propagandası yapıyor.



KADİR KAYA: 2000'de cezaevleri ayaklanmalarının organizatörlerindendi. Sürekli hastalığı gerekçesiyle tahliye olduktan sonra Yunanistan'a kaçtı. Yunanistan'da terör örgütünün militanlarının eğitimlerini düzenledi. Yunanistan ısrarlara rağmen terörist Yayla'yı iade etmedi.



HÜSEYİN FEVZİ TEKİN:

DHKP/C'li terörist Türkiye'de aranırken Atina'da bir hücre evinde Özdemir Sabancı suikastı sanığı İsmail Akkol ile birlikte yakalandı. Yunanistan iade taleplerini reddetti.



NEVZAT KALAYCI: Uzun yıllar DHKP/C'nin Ege bölge sorumlusu olarak faaliyet gösterdikten sonra Yunanistan'a kaçtı. Hakkında İnterpol kırmızı bülten çıkardı ama Yunanistan Türkiye'nin iade taleplerini hep reddetti.



HASAN KOŞAR: Türkiye'de terör eylemlerine katıldıktan sonra Yunanistan'a kaçtı. Hatta Pire kentindeki Türk Başkonsolosluğu'na molotof kokteyli attı. Yunanistan iade etmedi ve serbest bıraktı.



YANLIŞTAN DÖNÜP DERHAL İADE EDİN

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Yunanistan'ın darbeci askerleri iade etmeme kararını eleştirirerek, "Maalesef aylar süren yargılamanın sonunda Yunanistan'daki yüksek mahkemenin verdiği karar tam bir hayal kırıklığıdır. Bu bir Yargı kararı değildir. Bu karar siyasi bir karardır. Yunanistan'dan acilen beklediğimiz, bu yanlış ve haksız kararın bir an önce düzeltilmesi ve bu 8 kişinin behemehal Türkiye'ye iade edilmesidir" dedi.



HUKUK DEVLETİ KATİLLERİ KORUMAZ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, darbeci askerleri iade etmeyen Yunanistan'a sert tepki gösterdi. Bozdağ sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Teröristleri, katilleri, darbecileri, hainleri, suçluları himaye etmeyi, başbakan dahil kimse, hukuk devleti, yargı bağımsızlığıyla izah edemez. Çünkü gerçek bir hukuk devletinde gerçekte bağımsız yargı, teröristleri, katilleri, darbecileri, hainleri ve suçluları himaye etmez."dedi.