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HDP'li ye sevk edildi

İHA
  • Giriş Tarihi: 29.1.2017 16:37
HDP'li Ayhan Bilgen mahkemeye sevk edildi
HDP'li Ayhan Bilgen mahkemeye sevk edildi

Ankara’da gözaltına alınarak Diyarbakır’a getirilen HDP Kars Milletvekili ve Parti Sözcüsü , savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle ye sevk edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde sabah saatlerinde Ankara Esenboğa Havaalanı'nda gözaltına alınarak Diyarbakır'a getirilen HDP Kars Milletvekili ve Parti Sözcüsü , sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi. Bilgen, Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadesinin ardından talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.