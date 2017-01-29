Ünlüler 'Güçlü bir EVET' için seferber oldu

Sanatçılar İbrahim Tatlıses, Murat Yıldırım, Yavuz Bingöl ve Mustafa Ceceli de anayasa değişikliğine dair yapılacak referandumu ile ilgili "Güçlü bir Türkiye için EVET" kampanyasına katıldı.

Sanatçılar İbrahim Tatlıses, Murat Yıldırım, Yavuz Bingöl ve Mustafa Ceceli de anayasa değişikliğine dair yapılacak referandum için futbol dünyasının yıldızlarının başlattığı "Güçlü bir Türkiye için EVET" kampanyasına katıldı.

İbrahim Tatlıses, sosyal medyada paylaştığı videoda, "Sevgili Hasan Doğan Kardeşim, oğlum İdo, çağrınızı aldım. Güçlü bir Türkiye için ben de varım. Sen de var mısın Sibel Can'ım." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Murat Yıldırım da Twitter hesabından, "Daha güçlü bir Türkiye için EVET ben de varım. Biz çok büyük bir ülkeyiz. Çok büyük bir aileyiz. Daha büyük olabilmek, çok daha güçlü olabilmek için evet ben de varım." paylaşımını yaptı.

Şarkıcı ve oyuncu Yavuz Bingöl de paylaştığı görüntülü mesajında, eski bakanlardan Egemen Bağış tarafından kendisine yapılan çağrıyı aldığını belirterek, "Birlik beraberliğimizi korursak, barış ve kardeşlik içinde olursak, farklılıklarımıza ve düşüncelerimize saygı gösterirsek evet böyle bir Türkiye için ben de varım." dedi.

Mustafa Ceceli de sosyal medyada kendisine yapılan çağrıya cevaben, "Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Sayın Dr. Hasan Doğan, çağrınızı aldım. Güçlü bir Türkiye için elbette ben de varım. Değerli arkadaşlar, sizleri kan dökmeye çağıranlara değil, demokratik seçim hakkınızı yapmak üzere sandığa davet edenlere itibar ediniz." mesajını paylaştı.