Yenikapı ruhuyla 'Evet'

Referandum öncesi bağımsız kampanyalar yürütmeyi planlayan AK Parti ve MHP, ‘Yenikapı ruhu’ ile birlik mesajları verip, “evet” için sahada olacak

AK Parti referandum sürecinde birbirinden etkili birçok projeye imza atarak, "evet" için etkili propaganda yapmak için çalışmalara başladı. Referandum kampanyasında Yenikapı Ruhu'nu hatırlatacak görüntüleri de kullanmayı planlayan AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ın "siyaset dışı" bir programda yeniden bir araya gelme ihtimalinin olduğu, planlamada olmamasına rağmen 1915 Köprüsü için Çanakkale'de bir buluşma gerçekleşmesinin mümkün olabileceği ifade ediliyor. AK Parti kampanyada kullanacağı video klipleri, sloganları, afişleri ve diğer enstrümanlarını belirlemeye bu hafta başlıyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında oluşturulan komisyon, yarın reklam şirketleri ile bir araya gelecek.

YENİKAPI'DAN GÖRÜNTÜLER

Nisan ayında gerçekleştirilecek anayasa değişiklik referandumu için AK Parti ayrı, MHP ayrı kampanya yürütecek. Ancak AK Parti kurmayları, kampanyadaki görsellerde Başbakan Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra MHP lideri Bahçeli'nin yer alabileceğine dikkat çekiyor. Bu konuda henüz bir netlik olmadığı belirtilirken, Erdoğan, Yıldırım ve Bahçeli üçlüsünün 15 Temmuz sonrası Yenikapı Meydanı'nda verdikleri birlik-beraberlik görüntülerinin kullanılabileceği ifade ediliyor.

ÇANAKKALE OLABİLİR

AK Parti ve MHP'nin ortak bir mitingde bir araya gelip gelmeyeceği konusunda bir netlik yok. Bu konuda MHP lideri Bahçeli'nin ne düşündüğünün önemli olduğu belirtiliyor. Ancak, referandum mitingleri haricinde, yani "siyaset dışı" bir programda liderlerin bir araya gelebileceği de ifade ediliyor. Bu noktada da, referandum sürecine denk gelecek olan Çanakkale 1915 Köprüsü'nün temel atma töreni hatırlatılıyor. 18 Mart tarihinde yani nisan ayındaki referandumdan kısa bir süre önce gerçekleşecek olan temel atma törenine Bahçeli'nin de davet edilebileceği, kabul etmesi durumunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım ile birlikte yan yana görüntü vermesinin mümkün olabileceği ifade ediliyor. Bu konularda henüz belirlenmiş bir strateji ya da hazırlık bulunmadığını belirten kaynaklar, tüm bu ihtimallerin referanduma hazırlık sürecinde gelişip netlik kazanabileceğine vurgu yapıyor.