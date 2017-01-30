Elazığ T Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, İstanbul'a gönderildi.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Elazığ T Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, geçtiğimiz hafta Fırat Üniversitesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde heyet raporu için sağlık kontrolünden geçirilmişti.
TEKRAR ELAZIĞ T TİPİ KAPALI CEZAEVİNE GETİRİLECEK
Türk, bugün sabah saatlerinde tutuklu bulunduğu T Tipi Cezaevinden alınarak uçakla İstanbul'a gönderildi. Türk'ün, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda bazı sağlık kontrollerinden geçirileceği öğrenildi. Türk'ün İstanbul'da işlemleri tamamlanmasının ardından tekrar Elazığ T Tipi Kapalı cezaevine getirileceği belirtildi.AHMET TÜRK ELAZIĞ'A NAKLEDİLDİ AHMET TÜRK TUTUKLANDI