Elazığ T Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, İstanbul'a gönderildi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Elazığ T Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, geçtiğimiz hafta Fırat Üniversitesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde heyet raporu için sağlık kontrolünden geçirilmişti.

TEKRAR ELAZIĞ T TİPİ KAPALI CEZAEVİNE GETİRİLECEK

Türk, bugün sabah saatlerinde tutuklu bulunduğu T Tipi Cezaevinden alınarak uçakla İstanbul'a gönderildi. Türk'ün, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda bazı sağlık kontrollerinden geçirileceği öğrenildi. Türk'ün İstanbul'da işlemleri tamamlanmasının ardından tekrar Elazığ T Tipi Kapalı cezaevine getirileceği belirtildi.

AHMET TÜRK ELAZIĞ'A NAKLEDİLDİ

AHMET TÜRK TUTUKLANDI