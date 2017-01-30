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'a gönderildi

İHA
  • Giriş Tarihi: 30.1.2017 13:00
Ahmet Türk İstanbul'a gönderildi
Ahmet Türk İstanbul'a gönderildi

T Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı , 'a gönderildi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında T Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı , geçtiğimiz hafta Fırat Üniversitesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde heyet raporu için sağlık kontrolünden geçirilmişti.

TEKRAR ELAZIĞ T TİPİ KAPALI CEZAEVİNE GETİRİLECEK

Türk, bugün sabah saatlerinde tutuklu bulunduğu T Tipi Cezaevinden alınarak uçakla 'a gönderildi. Türk'ün, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda bazı sağlık kontrollerinden geçirileceği öğrenildi. Türk'ün İstanbul'da işlemleri tamamlanmasının ardından tekrar Elazığ T Tipi Kapalı cezaevine getirileceği belirtildi.

AHMET TÜRK ELAZIĞ'A NAKLEDİLDİ AHMET TÜRK TUTUKLANDI