Akar’ın Ege denetimi, Komşu’yu telaşlandırdı

Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan Kardak krizinin 21'inci yıl dönümünde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar bölgeye sürpriz bir ziyaret yaptı. Bodrum'dan 'TCG Meltem' hücumbotuyla denize açılarak Kardak kayalıklarına giden Orgeneral Akar'ın kuvvet komutanlarıyla yaptığı denetleme, komşu Yunanistan'da panik yarattı. Türkiye ile Yunanistan arasında 1996'da yaşanan Kardak krizi sırasında düşen Yunan helikopterinde ölen 3 subay için, kayalıklara 1.5 mil uzaklıktaki Kilimli (Kalimnos) adasında anma töreni yapılıyordu. Kalimnos adasındaki Yunan sahil güvenlik botları bölgeye yaklaşıp, ziyareti uzaktan izledi. Genelkurmay Başkanı Akar ve kuvvet komutanları Kardak kayalıkları çevresinde dolaşıp incelemelerini tamamladıktan sonra Bodrum'a döndü. Genelkurmay Başkanlığı da denetime ilişkin açıklama yaparak, denetim esnasında "Yunan botlarının tacizde bulunduğu" şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.