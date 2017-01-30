Beşar Esad öldü mü?

Beşar Esad’ın ciddi sağlık problemleri olduğunu anlatan haberler son bir haftada yerini öldüğü söylentilerine bıraktı.. Bazı medya kuruluşları Esad’ın bir felç geçirdiğini söylerken, diğerleri vurulduktan sonra tedavi için Şam Hastanesi’ne götürüldüğünü aktardı.

Konuyla ilgili dünya basınındaki haberler şöyle,

FRANSA

Fransa'nın Le Point gazetesi, Esad'ın kendi İran'lı koruması olan Mehdi el-Yacubi tarafından kafasından vurularak öldürmek suretiyle suikast yapıldığını belirtti.

LÜBNAN

Lübnan gazetesi el-Müstakbel, ''güvenilir kaynaklar''ın Esad'in beyin enfarktüsü geçirdiğini ve yüksek güvenlik önlemleri altında Şam Hastanesi'nde tedavi gördüğünü anlattı.

SUUDİ ARABİSTAN

Suudi gazetesi Okaz'a göre ise, Esad beyin tümörü rahatsızlığını yaşıyor. Gazeteye göre Esed rahatsızlığını kısa ve sık aralıklarla ekranlarda görünerek gizlemeye çalışıyor. Kaynaklara göre, -ekim ayında Moskova'da iken tıbbi testlerden geçtiğini de ekleyerek- Esad bir Rus-Suriyeli tıbbi ekip tarafından her hafta tedavi görüyor.

Suriye rejimi destekçisi Lübnan gazetesi el-Diyar, Cuma günü Esed'in bir felç geçirdiğini ama kendisinin bugün söylenenleri inkâr ettiğini aktardı.

Esad'in Beyrut'taki Amerikan Üniversitesi Hastanesi (AUH)'nde olduğunu bildiren söylentiler de var. Fakat el-Arabiya hastane ile görüştü ve konuyla ilgili hiçbir bilgi verilmedi. El-Arabiya Şam Hastanesi ile de iletişime geçmeyi denedi ama herhangi bir cevap alınamadı.

Diğer yandan, Suriyeli Arap Cumhuriyeti Başkanlığı'nın Facebook'taki sayfası tarafından aktarılan ifadede, Suriyeli otoriteler bu çeşit söylentilerin yanlış olduğunu söyledi

Suriyeli muhalifler ise Esad'in hastaneye kaldırıldığını teyit ettiklerini, hangi nedenle tedavi edildiğinin bilinmediğini ve hayatta olduğunu iddia etti.