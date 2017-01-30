X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Erdoğan anlamlı ziyaretten sonra nişan yüzüklerini taktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

anlamlı ziyaretten sonra yüzüklerini taktı

  • Giriş Tarihi: 30.1.2017 08:29 Güncelleme Tarihi: 30.1.2017 08:33
Erdoğan anlamlı ziyaretten sonra nişan yüzüklerini taktı
Erdoğan anlamlı ziyaretten sonra nişan yüzüklerini taktı

Recep Tayyip , FETÖ'nün darbe girişiminde yaralanan Mehmet Yaman'ın ailesini ziyaret etti. Ziyaret esnasında merasimine de katılan Erdoğan, çiftin nişan yüzüklerini taktı. Sokağı dolduran vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun sevgi gösterisinde bulundu.

Recep Tayyip , Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Şehitler Köprüsü'nde başından yaralanan ve hastanede tedavi gören gazi Mehmet Yaman'ın ailesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak, Ümraniye İnkılap Mahallesi Uslu Sokak'ta oturan gazi Yaman'ın evine geldi.

Burada yaklaşık bir buçuk saat kalan Erdoğan, Yaman'ın eşini ve iki çocuğunu ziyaret ederek, dua edip Kur'an-ı Kerim okudu.

GENÇ ÇİFTİN YÜZÜKLERİNİ TAKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sırada, Yaman ile aynı apartmanda oturan İnkılap Mahallesi Muhtarı Mahir Su'nun kızı Arzu Su ve Mesut Uçar'ın merasimine de katılarak, çiftin nişan yüzüklerini taktı.

Ziyarette Erdoğan'a, kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da eşlik etti.

Sokağı dolduran vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan, bir süre vatandaşlarla sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.