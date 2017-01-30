Erdoğan’ın uçağını uçaksavarla vuracaklardı

Darbe girişimi sırasında 2 havalimanını basan darbecilerin, Tayyip Erdoğan’ı Marmaris’ten getiren uçağı düşürmek için uçaksavar mühimmatı taşıdığı ortaya çıktı

15 Temmuz'da İstanbul'daki 2 havalimanını da kuşatan darbeci askerlerde ele geçirilen uçaksavar mühimmatının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağını düşürmek için yüklendiği belirtildi. Darbe girişimi sırasında Marmaris'teki oteline baskın düzenlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırı öncesi otelden ayrılmıştı. Cumhurbaşkanı ve ailesini taşıyan Ata uçağı, 04.00 sıralarında yolcu uçağı koduyla hainlerin savaş uçaklarından gizlenerek Atatürk Havalimanı'na inmişti. Her yerde Cumhurbaşkanı'nı arayan darbecilerin, o gece tamamen Erdoğan'ı öldürmeye odaklandığı anlaşıldı. Darbe davalarında ve soruşturmalarda ortaya çıkan bilgilere göre, 15 Temmuz gecesi İstanbul'da bulunan 2 havalimanına da mühimmat yüklü tanklar ve zırhlı askeri araçlar çıkarıldı. İŞTE ERDOĞAN’IN KALDIĞI O OTEL!

ALMANYA'DAN GELEN MÜHİMMAT

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KALDIĞI OTELİ BÖYLE BASTILAR