FETÖ ile ilgili ek belgeler Trump'a gönderildi

Trump’ın başkanlığa oturmasının ardından Türkiye, Gülen’in iadesi için geçen hafta ABD’ye yeni dosya sundu. Dosyada, TSK’nın sivil imamı Adil Öksüz’ün ABD’ye gidiş gelişi uçağın koltuk ve kuyruk numaralarına kadar sıralandı. Gizli tanıklar ‘Şapka’ ve ‘Kuzgun’un ‘Darbeyi Gülen planladı’ ifadeleri de dosyada.

Türkiye, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in iade istemine ABD'nin henüz yanıt vermemesinin ardından bu ülkeye ek ve yeni deliller sundu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan FETÖ iddianamesinde yer alan gizli tanıkların, darbenin bizzat Fetullah Gülen'in talimatıyla hazırlanıp onaylandığını içeren kritik ifadeleri tercüme edilip ek delil olarak ABD Adalet Bakanlığı'na hem internet ortamında hem de yazılı evrak olarak gönderildi. ABD'nin, 15 Temmuz darbe girişimini planlayan isimlerden olduğu iddia edilen firari Adil Öksüz'ün ABD'ye gidiş-geliş tarihlerini istediği de belirlendi. Yeni dosyada, Öksüz'ün Kemal Batmaz'la ABD'ye hangi tarihlerde gelip gittiği, uçağın TK ve koltuk numaralarına varıncaya kadar çıkarılarak ABD makamlarına iletildi. Böylece ABD'ye geçen hafta iade amacıyla ek deliller içeren dosya sunularak yeni başkan Donald Trump döneminde de bir girişim başlatılmış oldu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanıp İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen ve Gülen'in bir numaralı sanık olduğu 1300 sayfalık iddianame, FETÖ elebaşı Gülen'in ABD'den iadesi için gönderilen deliller arasında en kritik olanlardan biri. 267 şüpheli hakkında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olma, TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs' suçlamasının yer aldığı iddianame Türkçe ve İngilizce olarak tüm ekleri, ekindeki fotoğraf ve gizli tanık ifadeleriyle ek delil oldu.

'KUZGUN' DA DOSYADA

İddianamedeki, 'Kuzgun' kod adlı gizli tanık ifadesinde, Adil Öksüz'ün darbe planlarını Gülen'e götürerek onayını alacağını açıkça söylediğini, planın Öksüz tarafından 12 Temmuz 2016 Salı günü ABD'ye götürülerek Gülen'in onayından sonra devreye sokulduğunu belirtti. Bu kritik ifade de tercümesi yapılarak, İngilizce ve Türkçe olarak dosyada ek delil olarak yer aldı.

'ŞAPKA'NIN İFADESİ

'ŞAPKA' kod adlı gizli tanık ifadesinde darbe planının Ankara'daki bir villada, FETÖ elebaşı Gülen'in talimatıyla hazırlandığını ve 'TSK imamı' Adil Öksüz tarafından ABD'ye götürülüp Gülen'e bizzat onaylatıldığını söylemişti. Bu ifade ABD'ye ek delil olarak sunuldu. 'Şapka'nın ifadesinden bir bölüm şöyle: "İzmir'de darbeye karşı çıkabilecek ve bu nedenle alınacak generallerin listesi ile bu şahısları almakta görevlendirilecek personel listesinin bize bildirileceği söylendi. 13 Temmuz 2016 günü saat 16.00'da gönderilen mesajda liste geldi. Darbenin 15 Temmuz'da olacağını iki gün öncesinden öğrendik."