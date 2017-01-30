FETÖ’cü hainler için 54’er kez müebbet

Ankara’da, Özel Harekât ve Havacılık Dairesi’nde 51 kişiyi şehit eden darbeci pilotlar için, 54’er kez ağırlaştırılmış müebbet istendi. Fezlekeye göre pilotlara, ‘Hareket varsa vurun’ talimatı verildi

Darbe girişiminde 51 kişinin şehit edildiği Özel Harekât ve Havacılık Dairesi'nin bombalanmasına ilişkin fezlekede, önemli ayrıntılara dikkat çekildi. İhanette görev alan cuntacı komutanlara 54'er kez müebbet istenen fezlekede, bombalamada 4 uçak ve 8 pilotun görevlendirildiği, uçakların "Aslan 1, Aslan 2, Aslan 3 ve Aslan 4" çağrı koduyla havalandıkları ve lazer gürümlü bomba kullandıkları vurgulandı.



TALİMAT O KOMUTANDAN

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanıp Ankara Başsavcılığı'na gönderilen fezlekede, tutuklu sivil imam Kemal Batmaz'a selam duran Mürted 4. Ana Jet Üs Komutanı Hakan Evrim'in talimatlarıyla darbe girişimine katılacak uçaklara mühimmat yüklendiği; Akın Öztürk'ün damadı 141. Filo komutanı Hakan Karakuş'un ise hedeflere ilişkin krokileri pilotlara verdiği ifade edildi. Bomba yağdıran pilotlarla irtibat, koordinat ve atış talimatlarının verilmesi görevini ise TSK'dan atılan komutanlar Ahmet Özçetin, Ahmet Tosun ve Mehmet Fatih Çavur üstlendi.



'ATIŞ SERBEST, VURUN'

Aslan 1 kodlu uçakta, Mustafa Azimetli ve Ekrem Aydoğdu'nun; Aslan 2 kodlu uçakta, Mehmet Çetin Kaplan ve Ertan Koral'ın; Aslan 3 kodlu uçakta Hasan Hüsnü Balıkçı'nın; Aslan 4 kodlu uçakta ise Uğur Uzunoğlu ve Hüseyin Türk adlı şüphelilerin görev yaptığı kaydedildi. Havacılık Dairesi Başkanlığı'nda darbe girişimine karşı helikopterler hazırlandığı sırada Aslan 1 kodlu uçaktan telsizle haber verildi. Bunun üzerine 'Atış serbest' talimatı verildi. Aslan 2 kodlu uçağın da saat 23.18'te helikopteri vurup 7 polisi şehit ettiği, fezlekede ifade edildi.



NİZAMİYEDE 44 ŞEHİT

Aslan 3 kodlu uçağın ise 00.33'te bir GBU-10 bombasını lazerleyerek attığı, ardından da teknik arıza nedeniyle ayrıldığı, onun yerine görevlendirilen Aslan 4 kodlu uçağın ise dairenin nizamiyesini bombalayıp bir cami imamı ile 43 polisi şehit ettiği belirtildi.



Helikopteri vuran pilota: Eline sağlık!

Aslan 3: Nizamiyede hareketlilik vardı. Bir atış yapıldı, bir büyük..

Aslan 1: Anlaşıldı. Nizamiyeyi de vurdunuz.

Aslan 1: Hangardan dışarıya helikopteri çıkardılar, vurucam.

Filo: Anlaşıldı hocam. Vurabilirsiniz.

Aslan 1: Hocam şu an A9'dan bir helikopter çıkardılar. Sikorsky ama araçla itiyor görünüyor. Eğer hareketlilik görürsek taarruz başlayacak.

Filo: Nizamiye bölgelerinde hareketli hedef varsa vurun.

Aslan 1: Şu an bir helikopter yakıt alıyor muhtemel çalıştıracaklar onu vuralım mı?

Filo: Hareket görürseniz vurun.

Aslan 1: Filo Aslan 1 tek helikopter imha edildi.

Filo: Anlaşıldı elinize sağlık.