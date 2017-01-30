Generaller için hesap vakti

İzmir’de 152’si tutuklu 270 sanıklı darbe girişimi davası başlıyor. Sanıklar arasında, Ege Ordusu Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen ile Hava Teknik Okulları Komutanı Tümgeneral Ahmet Cural gibi isimler de var

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında İzmir'de açılan ilk dava bugün, Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampusu'ndaki duruşma salonunda başlıyor. Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu davada, darbeci askerlerin yanı sıra meslekten ihraç edilen bir emniyet mensubu ile 2 sivil de yargılanacak. İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato koordinesinde, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan iddianamenin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmesinin ardından, 152'si tutuklu 270 sanık bugün hâkim karşısına çıkıyor. 270 sanığa "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olma, TBM'M'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlamaları yöneltiliyor.



İŞTE O GENERAL VE AMİRALLER

Tamamı Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen, sözde "Yurtta Sulh Konseyi"nce Manisa ve İzmir'de sözde "sıkıyönetim komutanı" ilan edilen eski Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen, eski NATO Kara Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Salih Sevil, eski Bornova 57. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmed Nuri Başol, eski Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız, eski Foça Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Yaşar Çamur, eski Hava Teknik Okulları Komutanı Tümgeneral Ahmet Cural, eski Ulaştırma Personel ve Eğitim Komutanı Tümgeneral Mustafa İlter, eski İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Osman Nadir Saylan, eski Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Süleyman Manka, eski Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Veyis Savaş ile eski Gaziemir Hava Sınıf Okulları Komutanı Tuğgeneral Ersal Ölmez, davanın sanıkları arasında.



12 TEMMUZ'DA GÜLEN ONAYLADI

İddianamede gizli tanık ifadelerinin, darbe girişiminin Fetullah Gülen tarafından planlandığı kanıtlandığı belirtildi. FETÖ "Hava Kuvvetleri imamı" olarak kodlanan firari Adil Öksüz'ün, Ankara'daki villada, meslekten ihraç edilen Kurmay Albay Bilal Akyüz, Kurmay Yarbay Barış Avıalan, Tuğgeneral Mehmet Partigöç, Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli Tümgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ve İstanbul Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Ömer Faruk Harmancık ile toplantı yaptığına yer verilen iddianamade, gizil tanıkmar "Kuzgun" ve "Şapka"nın ifadelerinde de, darbe planının Öksüz tarafından 12 Temmuz Salı günü ABD'ye götürüldüğü ve Gülen'in onayının ardından devreye sokulduğu belirtildi. "Şapka" kod adlı gizli tanık da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da olmaması nedeniyle planın değiştirildiğini, suikast timindeki 39 askerin, Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan gittiğini belirtti. Gizli tanık komutanlığın, hem nakliye hem de bünyesinde bulunan MAK timleri nedeniyle saldırı merkezi olarak kullanıldığını da kaydetti.



Sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' 2016 ramazanında kuruldu

İddianamede, sözde 'Yurtta Sulh Konseyi'nin 2016 yılı ramazan ayı içinde kurulduğu, konseyin aldığı kararların askeri birliklerden sorumlu olan "abi"lere iletildiği belirtildi. Ayrıca iddianamede "örgüt mensuplarına talimatların 16 Temmuz saat 03.00'de eylemi gerçekleştirmek için verildiği ancak planın deşifre olması üzerine örgüt üst düzey yöneticileri ve bağlantılı oldukları dış istihbarat birimleri tarafından öne alındığı" vurgulandı.