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Hava Kuvvetleri Komutanlığına flaş FETÖ soruşturması

AA
  • Giriş Tarihi: 30.1.2017 12:15 Güncelleme Tarihi: 30.1.2017 12:33
Hava Kuvvetleri Komutanlığına flaş FETÖ soruşturması
Hava Kuvvetleri Komutanlığına flaş FETÖ soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Hava Kuvvetleri Komutanlığına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında 5'i sivil 15 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Hava Kuvvetleri Komutanlığına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, 5'i sivil 15 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen güvenlik güçleri, hakkında gözaltı kararı bulunan 15 kişi için Ankara, Diyarbakır, Amasya ve Eskişehir'in de aralarında olduğu 8 ilde operasyon düzenledi.

Operasyonda, ikisi yarbay rütbesinde, biri filo komutanı 10 asker gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birinin, Genelkurmay Başkanlığında çalıştığı öğrenildi. Diğer illerde gözaltına alınanların ifade işlemleri için Ankara'ya getirilecekleri bildirildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 5 sivilin ise örgütte "abi" konumunda bulundukları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından sorumlu oldukları belirtildi.

Bu kişileri yakalamak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.