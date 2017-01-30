HDP Diyarbakır Milletvekili Pir hakkında karar verildi! Zorla getirilecek

3 ayrı suçtan yargılandığı davada duruşmaya gelmeyen HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir hakkında mahkeme heyeti 'zorla getirilme' ve 'yurt dışına çıkışının yasaklanması yönünde adli kontrol tedbiri konulmasına' karar verdi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, terör soruşturması kapsamında hakkında açılan davada yargılanmaya başlandı.Mahkeme, duruşmaya gelmeyen Pir hakkında "zorla getirme" ve "yurt dışına çıkış" yasağı kararı aldı.

DURUŞMAYA KATILMADI

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Pir katılmazken, avukatları hazır bulundu.

Sanık avukatları, geniş kapsamlı savunma için süre verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, verdiği kısa aranın ardından usulüne uygun davetiye tebliğine rağmen duruşmaya gelmeyen Pir'in zorla getirilmesi ve yurt dışına çıkışının yasaklanması yönünde adli kontrol tedbiri konulmasını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

3 AYRI SUÇTAN YARGILANIYOR

İddianamede, HDP Diyarbakır Milletvekili Pir hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından 9 yıl 6 aydan 23 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.