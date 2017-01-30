HDP’li Baluken tahliye edildi

Terör operasyonları kapsamında tutuklu bulunan Halkların Demokratik partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, çıkarıldığı mahkemece tahliye edildi.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Kocaeli 2 No'lu F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Baluken, SEGBİS yöntemi ile duruşmaya katıldı. Hakkında 'Suçu ve suçluyu övmek', 'terör örgütü propagandası', 'örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek', 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını alenen aşağılamak' suçlarından dava açılan Baluken, ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini istedi. Sanık avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, verdiği kısa aranın ardından kararını açıkladı. Mahkeme, sanığın savunmasının alınması ve delillerin toplanması ile Anayasa Mahkemesinin milletvekillerinin tutukluluk hallerinin incelenmesinde gözetilmesi gerektiğini ortaya koyduğu kriterleri gerekçe göstererek, Baluken'in tahliyesine karar verdi.