Hudut Kartalları vatan nöbetinde

Şırnak Uludere’de 2015’te faaliyete geçen ‘Kartal Yuvası’ ile Haftanin’deki teröristlerin Irak-Türkiye bağlantısı kesildi. Eksi 20’de görev yapan Mehmetçik, kar kış demeden çok zor koşullarda vatanı koruyor

Şırnak'ın Uludere ilçesi Irak sınırında "Kartal Yuvası" denilen 2 bin 30 rakımlı 48. Hudut Tugay Karaçalı Taburu'na bağlı askerler sıfırın altında 20 dereceye kadar düşen sıcaklıkta eli tetikte, gözü hudutta vatan nöbeti tutuyor. Daha önce teröristlerin Irak'ın kuzeyinde Haftanin kampından Türkiye'ye geçişte kullandığı güzergâhta bulunan üsteki askerler kar kış demeden en çetin koşullarda vatanı koruyor.



ÖRGÜTÜN GEÇİŞ GÜZERGÂHI

48. Hudut Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Kurmay Albay Nizamettin Doğan, bölgede son derece etkin ve caydırıcı görevlerin yerine getirildiğini söyledi. Üssün açıldığı 2015'ten bu yana teröristlerin 150'ye yakın irili ufaklı taciz ve saldırı girişiminde bulunduğunu belirten Doğan, buna karşılık Mehmetçiğin örgüte önemli zayiatlar verdiğini sadece geçtiğimiz ekim ayında 20 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade etti.



KARI ERİTİP ARITIYORLAR

Soğuk hava nedeniyle su şebekesinin kış boyu donduğu bölgede, Mehmetçik su ihtiyacını karla gideriyor. Karaçalı Hudut Bölük Komutanı Piyade Yüzbaşı Fahri Eybek, teknolojik imkânlardan yararlanan Mehmetçiğin mevcut karı, kar eritme makinesinde eriterek ve içindeki filtreler yardımıyla arıtarak kullanım suyu olarak kullandığını söyledi.



- 20'DE ARALIKSIZ DEVRİYE

Devriye görevi yapan Tim Komutanı Piyade Teğmen Hasan Hüseyin Yenilmez de termal kameralar ve zırhlı araçlarla sınır gözetimini aralıksız sürdürdüklerini bildirdi. Sınır hattının güvenliğini yüzde 100 sağlamak için görev yaptıklarını vurgulayan yenilmez, bunun için bölgede yaşamın sınırlarını zorlayan dondurucu soğuğa dahi aldırış etmeden, birliğin çevre güvenliğini sağlamak adına yaya devriye faaliyeti de yürüttüklerini söyledi.