Kremlin'den Erdoğan ile Putin'in açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin'in mart ayının başında görüşeceğini duyurdu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin'in katılımı ile düzenlenecek Rusya-Türkiye Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısının mart başında gerçekleşmesinin planlandığını doğruladı.

Toplantı kapsamında Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin haberlerin doğru olup olmadığı yönündeki soruya, "Evet, şu anda bu görüşmenin hazırlıkları yapılıyor" yanıtını verdi.

Daha önce basında Erdoğan'ın ÜDİK toplantısı için mart başında Rusya'nın başkenti Moskova'ya gideceği yönünde haberler yer almıştı.

ÜDİK toplantılarının sonuncusu Aralık 2014'te gerçekleşmişti. 2015 yılındaki toplantı ise Türkiye ile Rusya arasındaki uçak krizi nedeniyle iptal edilmişti.