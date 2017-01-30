PKK' ya büyük darbe

Van'ın Başkale ilçesinde son iki aydaki operasyonlarda ele geçirilen PKK'nın en büyük gelir kaynaklarından biri olarak bilinen bir milyon 367 bin paket kaçak sigara, yakılarak imha edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Çamlık Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği 11 operasyonda ele geçirilen bir milyon 367 bin paket kaçak sigara, depolara konuldu.



YAKILARAK İMHA EDİLDİ

Başkale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kaçak sigaralar, kamyonlara yüklenerek Çamlık Mahallesi'ndeki çöplüğe getirildi. Sigaralar, yakılarak imha edildi.