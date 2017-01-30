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' ya büyük darbe

AA
  • Giriş Tarihi: 30.1.2017 08:10 Güncelleme Tarihi: 30.1.2017 08:25
PKK' ya büyük darbe
PKK' ya büyük darbe

'ın Başkale ilçesinde son iki aydaki operasyonlarda ele geçirilen 'nın en büyük gelir kaynaklarından biri olarak bilinen bir milyon 367 bin paket , yakılarak imha edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Çamlık Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği 11 operasyonda ele geçirilen bir milyon 367 bin paket , depolara konuldu.

YAKILARAK İMHA EDİLDİ

Başkale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kaçak sigaralar, kamyonlara yüklenerek Çamlık Mahallesi'ndeki çöplüğe getirildi. Sigaralar, yakılarak imha edildi.