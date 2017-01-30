Son dakika haberi: FETÖ, TSK'yı ülke adlarıyla şifrelemiş

Konya'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ifadesi alınan "Erhan" kod adlı şüpheli üsteğmen, örgüt elebaşı Gülen'in, vaazlarında Türk Silahlı Kuvvetlerinden şifrelediği ülke adlarıyla bahsettiğini anlattı. "Fetullah Gülen, sürekli izlettirilen bir videosunda 'Hollanda'daki, Danimarka'daki, Kamboçya'daki arkadaşlarınız, siz burada rahatça namaz kılarken, ne zaman, nasıl, hangi arada namazımı kılarım diye hesap yapıyor' derdi. Bu vaazında hava personeli için Hollanda, deniz kuvvetleri personeli için Danimarka, kara kuvvetleri personeli için de Kamboçya ülkelerinin adlarını kullandı. Askeri personelden bu şekilde şifreli bahsettiğini bana abilik yapan kişi ifade etti. Abiler, bize ayrıca her vaazında herkesin anlayacağı şeylerin farklı olduğunu, bu vaazların içinde şifrelerin gizli olduğunu söyledi"

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında ifadesi alınan "Erhan" kod adlı şüpheli üsteğmen, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in vaazlarında Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) şifrelediği ülke adlarıyla bahsettiğini bildirdi.

"SEVDİRİLMEYE ÇALIŞILIYORDU"

Örgütün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli üsteğmen, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki ifadesinde, teröristbaşı Gülen'in "çok iyi biri olduğunun" belirtildiğini, sevdirilmeye çalışıldığını ve vaazlarının dinletildiğini söyledi.

"ŞEFKAT TOKADI YİYECEĞİM SÖYLENDİ"

Askeri lise döneminde buluşma için üç ev değiştirdiklerini belirten şüpheli, "İbadetlerimi yaparken fark edilmesi halinde okuldan atılabileceğim, gizlilik için bir kod ismi gerektiği söylendi. O gün 'Erhan' kod adı verildi. Okuldan atılan bir arkadaşımın aleyhine ifade vermem istendi. Kafama göre iş yaptığımda 'şefkat tokadı' yiyeceğim söylendi. Örgüt abilerinin istemediği sınıfı yazdığım için uçuşlarda başarısız görülerek elendim." dedi.

Eş adayı aramamaları konusunda uyarıldıklarını ifade eden şüpheli, istenileni yapmadığında tehdit edildiğini bildirdi.

HER VAAZINDA ŞİFRELİ MESAJ

Okulun sonlarına doğru, 17-25 Aralık sürecinden sonra AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sürekli karalayıcı propaganda yapıldığını, ifade eden şüphelinin diğer itirafları ise şöyle:

"Teröistbaşı Gülen 6 ay sonra iyi şeyler olacağını söylemiş. İki yıl sonra Türkiye'nin çehresinin değişeceğini ifade ederlerdi. Teröristbaşı sürekli bize izlettirilen bir videosunda 'Hollanda'daki, Danimarka'daki, Kamboçya'daki arkadaşlarınız, siz burada rahatça namaz kılarken, onlar ne zaman, nasıl, hangi arada namazımı kılarım diye hesap yapıyor.' derdi. Bu vaazında hava personeli için Hollanda, deniz kuvvetleri personeli için Danimarka, kara kuvvetleri personeli için de Kamboçya ülkelerinin adlarını kullandı. Askeri personelden bu şekilde şifreli bahsettiğini bana abilik yapan kişi ifade etti. Abiler, bize ayrıca her vaazında herkesin anlayacağı şeylerin farklı olduğunu, bu vaazların içinde şifrelerin gizli olduğunu söyledi."