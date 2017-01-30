X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Son dakika haberi: Gözaltına alınan HDP'li Nadir Yıldırım serbest bırakıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Son dakika haberi: na alınan 'li serbest bırakıldı

AJANSLAR
  • Giriş Tarihi: 30.1.2017 10:49 Güncelleme Tarihi: 30.1.2017 12:12
Son dakika haberi: Gözaltına alınan HDP'li Nadir Yıldırım serbest bırakıldı
Son dakika haberi: Gözaltına alınan HDP'li Nadir Yıldırım serbest bırakıldı

Hakkında zorla getirilme kararı olan Milletvekili , Diyarbakır Adliyesi'nde İdris Baluken'in davasını izlediği sırada na alındı. İfadesi alınan Yıldırım serbest bırakıldı.

Van Milletvekili , milletvekillerinin duruşmasını izlemek amacıyla geldiği Diyarbakır Adliyesinde na alındı. Hakkında "Zorla getirilme" kararı bulunan HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım, HDP Grup Başkanvekili ve Bingöl Milletvekili İdris Baluken ile Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir'in 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmalarını izlemek amacıyla adliyeye geldi. Yıldırım, mahkeme salonunda gözaltına alındı. Yıldırım ifadesinden sonra serbest bırakıldı.

KCK DAVASINDA YARGILANIYORLARDI

Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi, KCK ana davasında yargılanan HDP milletvekilleri Osman Baydemir, Dirayet Taşdemir, Çağlar Demirel, Selma Irmak, Ahmet Yıldırım, Besime Konca, Alican Önlü ve Nadir Yıldırım hakkında önceki duruşmada zorla getirme kararı vermişti.