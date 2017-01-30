Son dakika haberi: Gözaltına alınan HDP'li Nadir Yıldırım serbest bırakıldı

Hakkında zorla getirilme kararı olan HDP Milletvekili Nadir Yıldırım, Diyarbakır Adliyesi'nde İdris Baluken'in davasını izlediği sırada gözaltına alındı. İfadesi alınan Yıldırım serbest bırakıldı.
HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım, milletvekillerinin duruşmasını izlemek amacıyla geldiği Diyarbakır Adliyesinde gözaltına alındı. Hakkında "Zorla getirilme" kararı bulunan HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım, HDP Grup Başkanvekili ve Bingöl Milletvekili İdris Baluken ile Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir'in 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmalarını izlemek amacıyla adliyeye geldi. Yıldırım, mahkeme salonunda gözaltına alındı. Yıldırım ifadesinden sonra serbest bırakıldı.
KCK DAVASINDA YARGILANIYORLARDI
Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi, KCK ana davasında yargılanan HDP milletvekilleri Osman Baydemir, Dirayet Taşdemir, Çağlar Demirel, Selma Irmak, Ahmet Yıldırım, Besime Konca, Alican Önlü ve Nadir Yıldırım hakkında önceki duruşmada zorla getirme kararı vermişti.