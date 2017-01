Trump, May’in elini neden tuttu?

ABD Başkanı Trump’la İngiltere Başbakanı May’in Beyaz Saray’ın bahçesinde el ele tutuşmasının nedeni belli oldu. İngiliz gazetesi The Sunday Times’ın iddiasına göre, iki lideri Trump’ın ‘merdiven fobisi’ nedeniyle el ele tutuştu. The Mirror’a konuşan bir Beyaz Saray kaynağı ise Trump’ın yüksekten korktuğunu söyledi. “Özellikle merdivenlerden hoşlanmıyor ve en büyük korkusu kirli tırabzanlar” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin ederek görevi devralmasının ardından Beyaz Saray'ı ziyaret eden ilk lider olan İngiltere Başbakanı Theresa May'in el ele yürüdüğü anlar, sosyal medyaya damgasını vurmuştu. İngiliz gazetesi The Sunday Times'ın iddiasına göre, iki lideri Trump'ın 'merdiven fobisi' nedeniyle el ele tutuşturdu. Sputnik'in haberine göre, Haberde, "Downing Sokağı (İngiltere Başbakanlığı) yetkilileri, Başkan'ın merdiven ve yokuş fobisi olduğunu, Başbakan'ın da Beyaz Saray'daki bir yokuşu geçerken elini tutmasına izin verdiğini belirtti" ifadeleri kullanıldı.

MERDİVENLERDEN VE TIRABZANLARDAN HOŞLANMIYOR

The Mirror'a konuşan bir Beyaz Saray kaynağı ise Trump'ın yüksekten korktuğunu söyledi. "Özellikle merdivenlerden hoşlanmıyor ve en büyük korkusu kirli tırabzanlar" dedi.

Trump'ın mikrop fobisinin olduğunu herkesçe biliniyordu ancak merdiven fobisi olduğu daha önce basına yansımamıştı. Merdiven fobisi, literatürde 'klimakofobi' ya da 'bathmofobi' olarak yer alıyor.