Yunanistan'a sığınan 8 darbeci askerden skandal istek!

Yunanistan yüksek mahkemesinin, Türkiye'ye iadelerini reddettiği sekiz darbeci asker, bugün çıktıkları mahkemeden gözaltı sürelerini üç ay uzatan kararın kaldırılmasını istediler.

8 darbeci asker 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından kaçtıkları Yunanistan'dan sığınma taleplerinin işlemde olduğu sürede gözaltında tutuldular.



Mahkeme yetkililerinin verdiği bilgiye göre, göçmen kurumları yetkilileri kamu düzeni ve güvenlik gerekçeleriyle askerlerin gözaltı süresini üç ay daha uzattı.



Bir mahkeme yetkilisi, bugün yapılan kapalı oturumda askerlerin suçsuz olduklarını öne sürerek gözaltında tutulma kararına itiraz ettiklerini söyledi.



Mahkemenin bu konudaki kararını önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor.

ÇAVUŞOĞLU GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK DEMİŞTİ



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, darbeci hainlerin iade edilmemesi kararının ardından Yunanistan ile Türkiye arasındaki ikili geri kabul anlaşmasının iptali dahil gerekli adımların atılacağını söylemişti.