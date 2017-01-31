Almanya sadece 2 teröristi iade etti

Türkiye Almanya’dan, sığınma talebinde bulunan FETÖ’cülerin iadesini isterken herhangi bir olumlu yanıt gelmedi. Terör örgütlerinin ikinci vatanı haline gelen Almanya bugüne kadar 97 teröristten sadece 2’sini iade etti

Türkiye Yunanistan'ın FETÖ'cü askerleri iade etmemesi kararının Avrupa'nın ortak tavrı haline gelmemesi için, en çok teröristi barındıran Almanya'yı markaja alıyor. Perşembe günü Ankara'ya gelecek olan Almanya Başbakanı Angela Merkel'e şimdiye kadar bu ülkeden 97 teröristin istendiği, bunlardan sadece 2'si hakkında iade kararı çıktığı hatırlatacak. Almanya Başbakanı Merkel'in Ankara ziyareti öncesinde dikkatler, bu ülkenin FETÖ ve diğer terör örgütlerinin mensuplarına karşı tavrına çevrildi.

PKK'NIN İKİNCİ VATANI

Almanya'da en çok PKK'lı teröristler yaşam alanı buldu. Son 10 yılda Türkiye PKK'nın ikinci vatanı haline gelen bu ülkeden 97 teröristin iadesini isterken, bu taleplerden sadece ikisi karşılandı. Almanya son dönemde özellikle FETÖ'cü eski savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'yı korur nitelikte tavır sergiledi.