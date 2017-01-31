BM'den skandal FETÖ kararı!

Birleşmiş Milletler mahkemesi,Türkiye'nin FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan Uluslararası Ceza Mahkemeleri (UCM) yargıcı Aydın Sefa Akay'ı serbest bırakması gerektiği kararını verdi.

Burkina Faso Dışişleri Bakanı ile ByLock görüşmesi olduğu için tutuklanan Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması (Uluslararası ceza mahkemelerinin soykırım davalarına bakan mahkemesi) Hâkimi Aydın Sefa Akay ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Reuters'ın haberine göre, BM Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması'nın aldığı kararda, Akay'ın diplomatik dokunulmazlığı olduğu ve hapse atılmasının yargı bağımsızlığı ilkesini ihlal ettiği savunuldu.

Ruanda ve Yugoslavya'daki savaş suçlarını yargılayan mahkemenin başkanı Theodor Meron tarafından açıklanan kararda, "FETÖ üyeliği, anayasal düzeni değiştirmeye kalkışmak ve adam öldürmek' iddiasıyla tutuklu olan Akay'ın, 14 Şubat'a kadar serbest bırakılmasını istendi.