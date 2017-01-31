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BM'den skandal kararı!

  • Giriş Tarihi: 31.1.2017 16:05 Güncelleme Tarihi: 31.1.2017 16:19
BM'den skandal FETÖ kararı!
BM'den skandal FETÖ kararı!

mahkemesi,Türkiye'nin soruşturması kapsamında tutuklanan Uluslararası Ceza Mahkemeleri (UCM) yargıcı Aydın Sefa Akay'ı serbest bırakması gerektiği kararını verdi.

Burkina Faso Dışişleri Bakanı ile ByLock görüşmesi olduğu için tutuklanan (BM) Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması (Uluslararası ceza mahkemelerinin soykırım davalarına bakan mahkemesi) Hâkimi Aydın Sefa Akay ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Reuters'ın haberine göre, BM Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması'nın aldığı kararda, Akay'ın diplomatik dokunulmazlığı olduğu ve hapse atılmasının yargı bağımsızlığı ilkesini ihlal ettiği savunuldu.

Ruanda ve Yugoslavya'daki savaş suçlarını yargılayan mahkemenin başkanı Theodor Meron tarafından açıklanan kararda, " üyeliği, anayasal düzeni değiştirmeye kalkışmak ve adam öldürmek' iddiasıyla tutuklu olan Akay'ın, 14 Şubat'a kadar serbest bırakılmasını istendi.