Darbe davasında drone’lu güvenlik

Sanıkları arasında, amiral ve generallerin de bulunduğu İzmir’deki 15 Temmuz davası dün başladı. İlk gün kolluk güçleri kuş uçurtmadı. Komandolar ve motorlu jandarma timleri güvenliği sağladı, ‘drone’larla görüntü alındı

İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin 152'si tutuklu 270 sanığın yargılandığı dava dün başladı. İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato koordinesinde, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan iddianamenin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmesinin ardından 152'si tutuklu 270 sanık, Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampusu'ndaki duruşma salonunda hâkim karşısına çıktı.



EĞİTİMLİ KÖPEKLERLE ARAMA...

Davanın ilk gününde tutuklu ve tutuksuz sanıkların yoklaması yapıldı, avukatlar vekaletlerini mahkemeye sundu.

Duruşmanın yapılacağı salonun bulunduğu Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampusu çevresinde güvenlik, komando birlikleri, motorlu jandarma timleri, sivil ekipler ve bomba arama köpekleri ile sağlandı. 2 kontrol noktasından geçirilenler, GBT sorgularının ardından kampüse alındı.

Kampusa girişine yakın kontrol noktasındaki geniş güvenlik önlemleri kapsamında drone (uzaktan kumandalı hava aracı) da kullanıldı. Havadan görüntü alan çok sayıda drone, otopark üzerinde de uçuruldu.



İADE DOSYASININ DAYANAĞI

Araçlardan indikten sonra duruşma salonuna geçenler, kimlik kontrolü yapıldıktan sonra x-ray cihazlarının bulunduğu bölüme alındı. Burada da salona girecek kişiler ve eşyaları x-ray cihazlarından geçirildi. Sınırlı sayıda basın mensubunun takip edebildiği duruşmanın yapıldığı salona ses ve görüntü kaydı yapan cihazlar alınmadı.

Hâkim kimlik tespiti sırasında sanıklara medeni durumlarını, adlarına kayıtlı cep telefonu numaralarını, TSK'dan ihraç edilip, edilmediklerini sordu. İhraç edilmeyen askerler kesintili maaşlarını söylerken, ihraç edilenler ise "Gelirim yok" diye yanıt verdi.

Savcı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan bin 300 sayfalık darbe girişimine ilişkin iddianame, örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'in ABD'den iadesi için gönderilen belgelerin önemli bir dayanağını oluşturuyor. İddianamedeki Kuzgun ve Şapka kod adlı gizli tanıklar ve ortaya konan deliller, ABD eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın, Gülen'in iadesine ilişkin "Elimize ilk somut deliller geldi" sözüne de temel oluşturmuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen Ege Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen, NATO Kara Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Salih Sevil, Bornova 57. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmed Nuri Başol ve Hava Teknik Okulları Komutanı Tümgeneral Ahmet Cural da davanın sanıkları arasında. Meslekten ihraç edilen bir emniyet mensubu ve 2 sivil de tutuklu yargılanıyor.

İzmir Barosu tarafından Fetullah Gülen'in avukatı olarak atanan avukatın çekilme başvurusu yapacağı öğrenildi.

Tutuksuz sanıklardan Deniz Astsubay Başçavuş Şadi Kışlar hakkında İstanbul'da FETÖ üyeliğinden yakalama kararı olduğu duruşma sırasında ortaya çıktı. Kışlar, gözaltına alındı.



Savunmalar 3'üncü gün

Duruşmanın ilk celsesi yaklaşık iki ay mesai saatleri içerisinde devam edecek. İlk celsenin ilk iki gününün sanıkların kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasıyla geçmesi ve savunmalara da 3'üncü günde başlanması bekleniyor. Kimlik tespiti esnasında ellerine mikrofon alıp mahkeme başkanının sorularını yanıtlayan sanıkların bitkin görüntüleri dikkat çekti. İzleyici olarak katılan sanık yakınlarının az olduğu da görüldü.



Bir numaralı sanık Gülen

Fetullah Gülen'in "bir numaralı" sanık olarak yer aldığı iddianamede, 152'si tutuklu 270 kişiye "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olma, TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlamaları yöneltiliyor.





Geniş güvenlik tedbirleri kapsamında insansız hava araçları da kullanıldı.





Sanık sayısının çok fazla olması sebebiyle dava, adliye yerine Aliağa Ceza İnfaz Kampusu'ndaki spor kompleksine yapılan yeni duruşma salonunda görülüyor.





Memduh Hakbilen'in salonda, tutuklu sanıkların bulunduğu alanın en ön sırasında yer aldığı görüldü.