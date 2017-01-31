Darbeci generalin üzerinde 'listelerin bulunduğu poşeti yok et' notu çıkmış

Elazığ'da FETÖ/PDY soruşturmasının çatı iddianamesi tamamlandı. Biri general, 61 askerin şüpheli olarak bulunduğu iddianame mahkemeye sunuldu. Darbeci generalin üzerinde 'listelerin bulunduğu poşeti yok et' notu çıktığı öğrenildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Elazığ'da şimdiye kadar FETÖ/PDY kapsamında, 869 kişi hakkında soruşturma açıldığını, 430 kişinin tutuklandığını, 253 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını, 12 kişinin Cumhuriyet Savcısı tarafından serbest bırakıldığını ve 62 kişinin de de arandığını söyledi. Korkmaz, Elazığ 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde önümüzdeki günlere yargılanmaların başlayacağını söyledi.

"HAREKAT YILDIRIM" MESAJ FORMU

Başsavcı Korkmaz, Başsavcılığın 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle Elazığ 8'inci Kolordu Komutanlığı'nda görevli askeri personel hakkında yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bazı detaylı bilgiler de paylaştı.

DARBE İÇİN İLK TALİMAT POLATLI’DAKİ TUGAYA...

Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, darbe teşebbüsünün parçası olan Yurtta Sulh Konseyi tarafından hazırlanan, 'Harekat Yıldırım' mesaj formu ekindeki atama listesine göre, Tunceli'nin Hozat İlçesi'ndeki 51'inci Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli şüpheli Tuğgeneral Abdulkerim Ünlü'nün Elazığ sözde sıkıyönetim komutanı olarak tayin edildiğini belirterek, şöyle dedi:

"DARBECİ GENERALİN CEBİNDEN KLİMANIN ÜSTÜNDEKİ POŞETİ AL YOK ET"

"Şüpheli, 16 Temmuz 2016 günü gece saat 01.10'da iznini geçirdiği Ankara ilinden uçakla Elazığ iline geldiği, Elazığ 8'inci Kolordu Komutanlığı tarafından gönderilen araçla önce Elazığ Orduevine, oradan da 8'inci Kolordu Komutanlığına gittiği, 8'inci Kolordu Komutanlığında gözetim altına alındığı ve aynı gün Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevk edildiği, alınan ifadesine müteakip Elazığ Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak askeri cezaevine gönderildi. Akabinde şüpheli 19 Temmuz 2016 günü Elazığ E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledilirken cezaevine konulması sırasında yapılan üst aramasında, sol arka cebinde katlanmış vaziyette 'Orduevi 302 no'lu odanın bulunduğu koridorun sonunda klimanın üstündeki poşeti al yok et' ibareli kağıt parçasının ele geçirildi.

ZEKAİ AKSAKALLI: TERZİ’NİN GÖREVDEN ALINMASI İÇİN 2 KEZ TEKLİFTE BULUNDUM

SİYAH POŞETİN İÇİN 2 FLASH BELLEK VE 1 TABLET BULUNDU

Bunun üzerine aynı gün Elazığ Orduevine gidilerek yapılan aramada, 302 nolu odanın bulunduğu koridorun sonundaki salon tipi klimanın üst kısmında 'Elegantina' ibareli siyah renkli poşet görüldü. Poşet içerisindeki eşyalardan 2 adet flash bellek ve 1 adet tabletin incelenmesi neticesinde 8'inci Kolordu Komutanlığı ve Elazığ Jandarma Komutanlığında görevli şüpheli bir kısım askeri personelin isimlerinin bulunduğu 2 liste ele geçirildi.

DARBECİ GENERAL PARTİGÖÇ, İZNİNİ KESİP YERİNE DÖNMESİNİ İSTEMİŞ

Şüpheli Abdulkerim Ünlü'nün tekrar alınan ifadesinde, 14 Temmuz 2016 günü saat 22.30-23.00 sularında Ankara ilindeki askeri lojmanlarda Tuğgeneral Mehmet Partigöç'ün kendisini ikametine çağırarak iznini kesip görev yerine dönmesini isteyip 'lazım olacak' diyerek söz konusu listeleri kendisine verdiğini beyan ette ve soruşturmayı derinleştirdik.

15 TEMMUZ GECESİNE İLİŞKİN YENİ BELGELERE ULAŞILDI

61 FETÖ'CÜ İDDİANAMESİ TAMAMLANDI

Soruşturmanın derinleştirilmesi ile 1 General, 2 Albay, 3 Binbaşı, 5 Yüzbaşı, 15 Teğmenin yer aldığı 26 Subay ve 35 Astsubay olmak üzere toplamda 61 şüpheli tespit edilmiş olup, şüphelilerden 2'si hakkında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve bu suçun beraberinde başka suç işleme, TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından, 59'u hakkında ise 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan iddianame düzenlenerek cezalandırılmaları istemi ile kamu davası açılmıştır."