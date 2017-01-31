Erdoğan’ın nişanladığı çift: Rüyamızda görsek inanmazdık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 15 Temmuz gazisi Mehmet Yaman'ın Ümraniye'deki evini ziyareti sırasında nişan yüzüklerini takmak için sürpriz yaptığı çift, duygularını SABAH'a anlattı. Erdoğan'ın İnkılap Mahallesi'ndeki gazi evi ziyareti sırasında gazinin komşusu olan mahalle muhtarı Mahir Su'nun evinde ise nişan hazırlığı vardı.





KUAFÖR DÖNÜŞÜNDE...

Muhtarın kızı Arzu Su ile damadı Mesut Akgül'ün yüzükleri takılacaktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyarete geldiği dakikalarda kuaföre giden genç çift geri döndüklerinde binanın önündeki Cumhurbaşkanlığı makam aracını görünce şaşkınlık yaşadı.





'EN AZ 3 ÇOCUK ' DEDİ

Nişan kıyafetleriyle binaya giren çiftin yüzükleri, gazinin evinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kızı Sümeyye Erdoğan tarafından takıldı. Çiçeği burnunda çift yaşananları şöyle anlattı: "Cumhurbaşkanımız'ın komşumuz olan gazinin evinde olduğu söylendi. Bunun üzerine biz de bir uğrayıp 'Hoş geldin' demek istedik. Korumaların durumu söylemesi üzerine Cumhurbaşkanımız bizi de eve kabul etti. Hemen evden yüzüklerimizi getirdiler. Orada yüzüklerimiz takıldı. Hayatımızın en mutlu gününde Cumhurbaşkanımız da ortak oldu. Rüyamızda görsek inanmazdık." 'Şanlıurfa'da öğretmenlik yapan damat adayı Mesut Akgül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzük takıldığı sırada dua ettiğini ve kendilerine 3 çocuk tavsiyesinde bulunduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız bize her zaman söylediği gibi 'En az 3 çocuk' dedi. Nisan ayında düğünümüz olacak. Eğer müsait olursa kendisini yine görmek isteriz." dedi.



ŞEREF DUYDUK

Muhtar Mahir Su "Kızım ile damadımın nişan törenini evde yapacaktık. Bu sırada Cumhurbaşkanımız gazimizin evine gelince ben de oraya gittim. Kendisine 'Nişanımız var, yüzükleri takabilir misiniz?' dedim. Sağ olsun isteğimi geri çevirmedi. Nişan yüzüklerini takıp kurdeleyi kesti, dua etti. Ardından da kızıma bilezik taktı. Bizim için şeref oldu. Kendimi çok şanslı hissediyorum" dedi.